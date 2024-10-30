Інформація про ракети Tomahawk в Плані перемоги була очевидною, - військовий експерт Катков

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Важко говорити про якусь секретність інформації про ракети Tomahawk в Плані перемоги, бо чимало ЗМІ відразу заговорили про такі ракети. Це відбулось відразу після виступу Зеленського у Верховній Раді. У Плані перемоги йшла мова про неядерні засоби стримування, які повинні зупинити російську військову машину. Далі був опублікований перелік країн, до яких звернулись саме за цими засобами. Вся ця інформація разом обʼєктивно не залишала варіантів, окрім того, щоб припустити, що мова йде про ракети Tomahawk та Land Cruise Missile. Тобто, можливо в Плані перемоги йшлося про конкретні плани щодо цих ракет і кількості пускових систем. Втім, те що України хоче отримати ракети Tomahawk навряд чи можна вважати супер секретною інформацією. Це було очевидно", - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що ракети Tomahawk могли б бути розміщені на території України відразу після перемоги Києва.

"Ця інформація стала очевидною ще після слів Володимира Зеленського в парламенті. Особисто я сприймав цей план як той, що розрахований на час після перемоги України. Тобто, щоб гарантувати Україні неповторення агресії Росії на нашій території можуть бути розміщені такі далекобійні засоби ураження. І не факт, що вони б мали бути в нашій власності. Оскільки, я думаю, що в адміністрації президента точно знають, що за весь період існування ракет Tomahawk, вони окрім США, є на озброєнні лише у Великої Британії", - додав він.