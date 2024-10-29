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У таємній частині Плану перемоги Зеленський просив у США ракети Tomahawk дальністю до 2 500 км, – NYT

Юлія Юліна
29 жовтня, 2024 вiвторок
14:40
Світ про Україну Володимир Зеленський

У таємній частині Плану перемоги президент України Володимир Зеленський просив у США ракети Tomahawk, дальність яких більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ATACMS

Зміст

Про це пише The New York Times із посиланням на анонімні джерела в американському уряді.

За даними ЗМІ, офіційні особи США висловили певне обурення Планом перемоги президента України Володимира Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги.

Так, в одній частині, яка не була оприлюднена, йдеться про "пакет неядерного стримування". Там прописано, що Україна хотіла б отримати від США ракети Tomahawk. Однак один із високопоставлених чиновників США назвав це "абсолютно нездійсненним запитом".

Ракета Tomahawk має радіус дії 2 500 км, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності ATACMS (300 км), які Україна отримала цього року. Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких ракет.

Джерела журналістів зазначають, що Україна не надала Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності. До того ж список цілей у Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити без ризику для запасів, призначених для розв'язання потенційних проблем на Близькому Сході та в Азії.

  • 15 жовтня президент Зеленський представив План перемоги Верховній Раді. Перший пункт Плану перемоги - геополітичний, другий і третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки.
  • 24 жовтня Зеленський також доручив членам Ставки розробити План посилення України. "Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей", - пояснив президент.
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
зброя для України
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