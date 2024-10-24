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Зеленський доручив членам Ставки розробити План посилення України: що він передбачає

Юлія Юліна
24 жовтня, 2024 четвер
17:18
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 24 жовтня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому дав доручення розробити План посилення України

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів Ставку. Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами", - написав Зеленський.

На засіданні виступили з доповідями очільники Міністерства розвитку громад та територій України, Міненерго, а також представники Повітряних сил. Особливу увагу приділили підготовці до зими у прикордонних і прифронтових громадах. Також учасники Ставки обговорили довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості.

"Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими", - наголосив президент.

Окрім того, учасники засідання заслухали доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад та їхньої підготовки, звіт щодо будівництва фортифікацій. За словами Зеленського, все ще є напрямки, які мають бути посилені.

"За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей", - написав президент.

Він додав, що за організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.

  • 15 жовтня президент Зеленський представив План перемоги Верховній Раді. Перший пункт Плану перемоги - геополітичний, другий і третій - військові. Четвертий пункт стосується економіки.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
опалювальний сезон
Енергетика
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