Зеленський доручив членам Ставки розробити План посилення України: що він передбачає

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів Ставку. Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами", - написав Зеленський.

На засіданні виступили з доповідями очільники Міністерства розвитку громад та територій України, Міненерго, а також представники Повітряних сил. Особливу увагу приділили підготовці до зими у прикордонних і прифронтових громадах. Також учасники Ставки обговорили довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості.

"Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими", - наголосив президент.

Окрім того, учасники засідання заслухали доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад та їхньої підготовки, звіт щодо будівництва фортифікацій. За словами Зеленського, все ще є напрямки, які мають бути посилені.

"За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей", - написав президент.

Він додав, що за організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.