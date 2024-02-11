"Інфраструктура РФ сама себе не спалить": речник ВМС Плетенчук про удари по Криму
Україна буде продовжувати завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму, це буде одна з частин стратегії
Про це розповів речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук у етері телеканалу "Еспресо".
“Стратегія навряд чи зміниться. Я не готовий давати якісь стовідсоткові прогнози щодо стратегії Збройних сил України, бо це вищий рівень. Але ми в своїх планів не змінювали. Скоріш за все, удари будуть наноситися і надалі. Російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Міст сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. З кораблями складніше, вони зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати", - повідомив він.
Речник ВМС ЗСУ розповів, що сьогодні дуже потужно працює російське ІПСО на півдні.
"Російське ІПСО просуває наративи, що південь буде повністю "злито" за домовленостями. Я це чую часто, з періодичністю в кілька місяців або півроку", - додав він.
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У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, росіяни заявили про роботу ППО. Водночас була зафіксована пожежа й дим видно з різних районів міста. Пожежа сталась в районі аеродрому Бельбек.
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Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що 31 січня на аеродромі Бельбек було знищено три літаки РФ.
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10 лютого Британська розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому Бельбек у Криму.
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