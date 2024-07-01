"Інвестиція у власну нацбезпеку": Бербок закликала Європу збільшити підтримку України

Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що глава німецького МЗС Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та більшої підтримки України.

"Ми будемо захищати нашу Європу - кожен квадратний сантиметр нашої Європи - і нашу свободу", - сказала Бербок на конференції, присвяченій стратегії національної безпеки в Берліні.

Крім того, вона сказала, що її дратують дискусії, "де підтримка України розглядається як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді: інвестицією у власну національну безпеку".

"Насправді не може бути більшого національного інтересу", - наголосила Бербок.