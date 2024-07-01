"Інвестиція у власну нацбезпеку": Бербок закликала Європу збільшити підтримку України
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її дратує, коли підтримку України вважають благодійним жестом, а не інвестицією у власну безпеку
Про це повідомляє Tagesschau.
Зазначається, що глава німецького МЗС Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та більшої підтримки України.
"Ми будемо захищати нашу Європу - кожен квадратний сантиметр нашої Європи - і нашу свободу", - сказала Бербок на конференції, присвяченій стратегії національної безпеки в Берліні.
Крім того, вона сказала, що її дратують дискусії, "де підтримка України розглядається як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді: інвестицією у власну національну безпеку".
"Насправді не може бути більшого національного інтересу", - наголосила Бербок.
- 31 травня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot та додаткових 500 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.37 Купівля 40.37Продаж 40.9
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе