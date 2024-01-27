ISW: Будь-яке припинення вогню в Україні буде на користь Росії

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські вимоги щодо українського "нейтралітету" і мораторію на розширення НАТО завжди були та залишаються одним з головних виправдань вторгнення РФ в Україну. Водночас будь-яка гіпотетична поступка щодо цих вимог означала б серйозний стратегічний і риторичний відступ з боку президента Росії Володимира Путіна, на який він навряд чи зважиться тепер.

За даними експертів, російські заклики до українського "нейтралітету" - це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, аби вилучити зобов'язання щодо набуття членства в НАТО і зобов’язань не вступати до НАТО або Євросоюзу.

Аналітики наголошують, що вимоги щодо такого "нейтрального статусу" є метою десятилітніх зусиль Путіна, спрямованих на те, щоб вимагати змін у НАТО, які послабили б Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

При цьому у звіті вказується, що Путін навряд чи піде на поступки, оскільки він не припинить переслідувати свою мету контролювати Україну і послабити НАТО, якщо тільки не зазнає рішучої поразки.

"Російські публічні особи можуть імітувати зацікавленість у поступках щодо місця України в західних інституціях, намагаючись спонукати Захід до випереджувальних поступок щодо територіальної цілісності України". - додають у звіті.

Наголошується, що у повідомленнях про відкритість Путіна до переговорів через негласні канали не згадується про готовність РФ відмовитися від будь-якої окупованої української території. Російські офіційні особи продовжують вказувати на те, що максималістські цілі Путіна не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань в Україні.

"Вступ України до ЄС і НАТО є тривалим процесом, який не стане можливим одразу після будь-якого припинення вогню, досягнутого переговорами, і Росія може спробувати тимчасово вдавати згоду з цими вимогами, щоб якнайшвидше зміцнити контроль над окупованими територіями", - зазначають аналітики.

Там додають: ISW продовжує вважати, що будь-яке припинення вогню піде на користь РФ, надаючи їй час для відновлення і перегрупування для майбутніх наступальних кампаній з тими ж максималістськими цілями і подальшого територіального захоплення в Україні.

При цьому фахівці додають, що "немає жодних підстав вважати, що Путін не відмовиться від будь-яких зобов'язань дозволити Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові інститути, доки російські військові можуть переслідувати свої цілі, щоб не дати Україні це зробити".