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ISW: Росія зіштовхнеться з нестачею озброєння для війни проти України і поглибить залежність від іноземних партнерів

Світлана Кравченко
16 вересня, 2024 понедiлок
07:33
Війна з Росією втрати окупантів

Російська армія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння та матеріальних засобів для війни проти України, тому Кремль поглиблюватиме залежність у задоволенні своїх потреб від іноземних партнерів

Зміст

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні.

Аналітики припускають, що російській владі, ймовірно, доведеться ще більше мобілізувати економіку й оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу, якщо військові мають намір підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі. 

За їхніми даними, Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси, але не зрозуміло, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації.

Раніше ISW вже оцінював, що зусилля Росії з розширення свого ОПК навряд чи будуть стійкими в середньостроковій і довгостроковій перспективі через очікуваний дефіцит робочої сили та вплив західних санкцій.

"Підтримка Північної Кореї раніше дозволяла Росії зберігати значну артилерійську перевагу над Україною, і Росія використовувала ці переваги для підтримки послідовних наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу", - зазначили в Інституті.

На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з Північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне побудувати з Іраном, КНР та іншими бажаними партнерами.

"Росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів озброєнь і техніки і буде намагатися компенсувати цей дефіцит, якщо вона не зможе масштабно обійти західні санкції і значно розширити свою взаємодію з іноземними партнерами, щоб отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення", - підкреслили в ISW.

  • Нагадаємо, 14 вересня ексміністр оборони Росії, а нині секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час відвідин КНДР провів зустріч з диктатором Кім Чен Ином.

Теги:
Світ
Росія
зброя
російська армія
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