Шойгу провів "широкий обмін думками" з Кім Чен Ином

Про це сьогодні, 14 вересня, із посиланням на державні пропагандистські інформресурси Північної Кореї повідомила агенція Reuters.

"Вони провели "широкий обмін думками щодо регіональної та міжнародної ситуації" і досягли успішного консенсусу з питань, включно із більшою "співпрацею для захисту взаємних інтересів безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжить розширювати співпрацю з Росією відповідно до стратегічного партнерства між двома країнами, - повідомляє північнокорейська інформагенція KCNA.

Будь-якої конкретики щодо домовленостей Шойгу з керівником КНДР чи подробиць програми візиту наразі немає.

Минулі відвідини КНДР тоді ще міністром оборони РФ Шойгу

У липні минулого 2023 року візит Шойгу до Пхеньяну, а тоді він був в статусі очільника міноборони країни-агресорки, "поклав початок тісних зв’язків між Північною Кореєю та Росією",- нагадує Reuters.

Йдеться насамперед про постачання російській армії північнокорейських боєприпасів, що активно використовуються у бойових діях проти України.

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"Тоді (влітку 2023 - ред.) він, як перший високопоставлений російський військовий чиновник, який відвідав Північну Корею після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, стояв пліч-о-пліч з Кімом під час перегляду військового параду Північної Кореї, на якому демонстрували ракети, здатні нести ядерну зброю, і ударні безпілотні літальні апарати", - зазначає Reuters.