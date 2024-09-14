Шойгу провів "широкий обмін думками" з Кім Чен Ином
Ексміністр оборони Росії, а нині секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час відвідин КНДР провів зустріч з диктатором Кім Чен Ином
Про це сьогодні, 14 вересня, із посиланням на державні пропагандистські інформресурси Північної Кореї повідомила агенція Reuters.
"Вони провели "широкий обмін думками щодо регіональної та міжнародної ситуації" і досягли успішного консенсусу з питань, включно із більшою "співпрацею для захисту взаємних інтересів безпеки", - йдеться у повідомленні.
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Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжить розширювати співпрацю з Росією відповідно до стратегічного партнерства між двома країнами, - повідомляє північнокорейська інформагенція KCNA.
Будь-якої конкретики щодо домовленостей Шойгу з керівником КНДР чи подробиць програми візиту наразі немає.
Минулі відвідини КНДР тоді ще міністром оборони РФ Шойгу
У липні минулого 2023 року візит Шойгу до Пхеньяну, а тоді він був в статусі очільника міноборони країни-агресорки, "поклав початок тісних зв’язків між Північною Кореєю та Росією",- нагадує Reuters.
Йдеться насамперед про постачання російській армії північнокорейських боєприпасів, що активно використовуються у бойових діях проти України.
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"Тоді (влітку 2023 - ред.) він, як перший високопоставлений російський військовий чиновник, який відвідав Північну Корею після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, стояв пліч-о-пліч з Кімом під час перегляду військового параду Північної Кореї, на якому демонстрували ракети, здатні нести ядерну зброю, і ударні безпілотні літальні апарати", - зазначає Reuters.
- У червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів.
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