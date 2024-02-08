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Війна з Росією: хроніка
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ISW: росіяни досягли успіху на захід від Горлівки та на межі Запорізької й Донецької областей

8 лютого, 2024 четвер
06:51
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Російські окупанти не полишають спор захопити Донецьку область. Нещодавно ворог просунувся біля Горлівки та на межі з Запорізькою областю

Про це пише Інститут вивчення війни.

Згідно з геолокаційними кадрами, які були опубліковані 7 лютого, РФ нещодавно здійснила незначне просування на північний схід від Ню-Йорка - на захід від Горлівки. Крім цього міноборони РФ стверджувало, що російські сили відбили українські атаки на північний захід від Горлівки поблизу Шумів і Південного. 

Також російські війська просунулися біля Георгіївки. Деякі пропагандисти стверджують, що РФ закріпилася в цьому населеному пункті.

Водночас російські війська нещодавно підтвердили просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри за 6 лютого показують, що РФ просунулася на північ від Микільського. Крім цього, пропагандисти стверджують, що вони просунулися на схід від Вугледара в напрямку Південнодонбаської шахти.

  • Протягом доби 7 лютого на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог намагався 74 рази штурмувати позиції Сил оборони. На Шахтарському напрямку наступальних дій не зафіксовано.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
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