ISW: росіяни досягли успіху на захід від Горлівки та на межі Запорізької й Донецької областей
Російські окупанти не полишають спор захопити Донецьку область. Нещодавно ворог просунувся біля Горлівки та на межі з Запорізькою областю
Про це пише Інститут вивчення війни.
Згідно з геолокаційними кадрами, які були опубліковані 7 лютого, РФ нещодавно здійснила незначне просування на північний схід від Ню-Йорка - на захід від Горлівки. Крім цього міноборони РФ стверджувало, що російські сили відбили українські атаки на північний захід від Горлівки поблизу Шумів і Південного.
Також російські війська просунулися біля Георгіївки. Деякі пропагандисти стверджують, що РФ закріпилася в цьому населеному пункті.
Водночас російські війська нещодавно підтвердили просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри за 6 лютого показують, що РФ просунулася на північ від Микільського. Крім цього, пропагандисти стверджують, що вони просунулися на схід від Вугледара в напрямку Південнодонбаської шахти.
- Протягом доби 7 лютого на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог намагався 74 рази штурмувати позиції Сил оборони. На Шахтарському напрямку наступальних дій не зафіксовано.
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