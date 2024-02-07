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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Протягом доби ворог намагався провести 74 атаки позицій Сил оборони. З них 36 - на Авдіївському напрямку

Протягом доби ворог намагався провести 74 атаки позицій Сил оборони. З них 36 - на Авдіївському напрямку

7 лютого, 2024 середа
20:27
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 7 лютого на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог намагався 74 рази штурмувати позиції Сил оборони. На Шахтарському напрямку наступальних дій не зафіксовано

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 7 лютого.

Ворожі обстріли України 

На початку доби противник здійснив декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилатих ракети Х-22, 3 крилатих ракети морського базування "Калібр", 3 балістичних ракети "Іскандер-М", 5 зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківської, Миколаївській та Львівській областях.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Яблунівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка Чернігівської області; Волфине, Попівка, Покровка, Грабовське Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 7 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Токарівка, Молодіжне, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.

  • Протягом минулої доби, 6 лютого, на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Українські захисники відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 890 окупантів.
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