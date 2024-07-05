Із F-16 Україна може захистити морський коридор для цивільних суден майже на 100%, - ВМС
Завдяки тому, що Україна, як очікується, незабаром отримає винищувачі F-16, вона зможе захистити північно-західну частину Чорного моря, зокрема - морський коридор для цивільних суден
Про це заявив командувач Військово-морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Reuters.
За його словами, поставки України американських F-16, які за очікуваннями будуть незабаром, стануть стимулом, який дасть змогу кинути виклик "повному пануванню" Росії у небі над Чорним морем.
"F-16 із правильним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних суден, буде майже на 100% захищена", - розповів Неїжпапа.
Водночас командувач ВМС ЗСУ підкреслив, що Київ хотів би розширити судноплавний коридор, який наразі дозволяє перевозити вантажі з трьох основних портів Одеси. Україна прагне, аби коридор також охоплював миколаївські та херсонські порти. Однак це неможливо, адже РФ контролює Кінбурнську косу.
Неїжпапа зауважив, що цивільні судна в деяких районах супроводжують патрульні катери, які допомагають захистити їх від мін, коли ППО забезпечують прикриття і портів, і коридорів.
Reuters додає, що за останні пів року обсяг морських перевезень коридором стабілізувався - Україна щодня перевозить два конвої суден, коли у 2023 році - один.
- 27 червня повідомлялось, що за 10 місяців роботи українського морського коридору було перевезено 55 млн тонн, що є рекордною кількістю вантажів.
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