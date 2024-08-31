Кабмін припинив дію угоди про лінію засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998", - написав він.

Відповідну угоду було укладено 1998 року.