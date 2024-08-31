Кабмін припинив дію угоди про лінію засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою
У п'ятницю, 30 серпня, було припинено дію угоди між Україною та Росією щодо функціонування лінії засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998", - написав він.
Відповідну угоду було укладено 1998 року.
- 11 серпня було припинено дію угоди між Україною та Росією про координацію діяльності залізничного транспорту.
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