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Канада передасть Україні 450 БПЛА SkyRanger

15 квітня, 2024 понедiлок
17:05
Війна з Росією

Улітку Канада розпочне передачу 450 безпілотників SkyRanger Україні, а Литва виділить на виробництво FPV-дронів €3 млн

Про це повідомляє Міністерство оборони України за результатами позачергового засідання коаліції дронів. 

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз", - наголосила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. 

У відомстві розповіли, що на позачерговому засіданні керівної групи коаліції дронів стало відомо, що цього літа Канада почне передачу 450 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger. Литва виділить Україні €3 млн на виробництво FPV-дронів, а Німеччина надасть розвідувальні БПЛА VECTOR 211.  

Також зазначено, що Нідерланди підтвердили бажання контрактувати партію дронів Heidrun RQ-35 на €200 млн разом із Данією та Німеччиною. 

  • 19 лютого у міноборони Канади заявили, що держава цієї весни передасть Україні більше 800 бойових дронів SkyRanger R70. В міноборони країни кажуть, що ці дрони одні із кращих у світі в своєму класі.
Теги:
Світ
Україна
Нідерланди
Канада
Литва
безпілотник
допомога Україні
Міністр оборони України
зброя для України
Світ про Україну
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