Капітан запасу ВМС України Лакійчук назвав кількість особового складу, яка ймовірно була на "Цезар Куніков"
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук вважає, що окрім 60 членів екіпажу ВДК "Цезар Куніков", на кораблі могли перебувати морські піхотинці, які мали б брати участь в навчаннях Чорноморського флоту РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Що стосується особового складу на затопленому "Цезар Куніков", том було не менше 60 військовослужбовців. Точніше, від 56 до 64 екіпажу такого типу корабля. Втім, варто наголосити, що це великий десантний корабель, який має ще чотири десантні кубрики на роту морської піхоти. Тому при переїзді з Новоросійська до Севастополя на такий тип корабля додалось ще чимало військовослужбовців. Також, судячи з вибуху, "Цезар Куніков" перевозив боєприпаси", - пояснив Лакійчук.
За словами Лакійчука, вірогідність того, що хтось з екіпажу вижив, після ураження ВДК "Цезар Куніков", дуже низька
"ВДК "Цезар Куніков" мав залучатись до навчань Чорноморського флоту РФ, які зараз проходять. Тому, цілком ймовірно, що морські піхотинці все ж були на цьому кораблі. Зокрема, понад 120 осіб. Все ж кількість не має такого великого значення. Всі, хто був на цьому кораблі пішли на дно разом з судном", - додав він.
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