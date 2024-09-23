Катували ветерана АТО: СБУ повідомила про підозру генералу РФ та його підлеглим за тортури під час окупації Херсона

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на 11 російських воєнних злочинців, які влаштовували тортури для херсонців під час окупації.

Зокрема, задокументовано злочини генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова – заступника начальника головного управління МВС РФ в Красноярському краю та його підлеглих.

За матеріалами справи, на прохання гауляйтера Сальдо у липні 2022 року Кремль "відрядив" їх до захопленого на той час Херсона для проведення так званих зачисток серед місцевих жителів.

Для організації репресивних заходів Зав’ялова призначили очільником окупаційного "управління МВС РФ в Херсонській області".

Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали "посади заступників керівника" псевдоустанови.

Ці троє фігурантів організували загони рашистів, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак – 38-річний старший лейтенант поліції РФ.

За наказом Зав’ялова його підлеглий застосовував до ув’язнених жорстокі тортури, у тому числі влаштовував побиття та морив голодом.

Як свідчать матеріали провадження, саме за наказом Співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО.

Під час звільнення Херсона Зав’ялов і його підлеглі втекли до РФ, де отримали кремлівські нагороди. Щоб приховати воєнні злочини, фігурантам змінили анкетні дані в особових справах в РФ.

Утім, така конспірація їм не допомогла. Співробітники СБУ спільно з Національною поліцією встановили особу кожного зловмисника та їхні персональні дані.

Наразі Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Дії ще одного злочинця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 КК України (пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням поєднане з умисним вбивством).

У пресслужбі зауважили, що тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності. Кожного з воєнних злочинців РФ буде знайдено і покарано, наголосили правоохоронці.