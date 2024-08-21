Катували та знущалися над цивільними на Харківщині: шістьом окупантам оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних - військовослужбовці 3-го стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону 202-го мотострілецького полку так званої "ЛНР" та начальник штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії РФ.

З 2 березня 2022 року російські окупанти, серед яких були і підозрювані, взяли під контроль селище Савинці та село Довгалівка Ізюмського району.

За даними слідства, під час окупації населених пунктів підозрювані утримували у катівнях проукраїнських громадян та знущались з них. Окупанти застосовували фізичне та психологічне насильство, а також катували їх для того, щоб отримати інформацію про українських військових та місцевих мешканців, які допомагають ЗСУ.

"Потерпілим зв’язували руки за спиною, били, здійснювали постріли з автоматичної зброї поруч з ними, деяких вивозили в ліс та імітували розстріл. Людей утримували в нелюдських умовах, без доступу до їжі, води та в антисанітарних умовах", - кажуть в Офісі генпрокурора.

Як зазначають правоохоронці, один із потерпілих - депутат селищної ради Савинської ОТГ. Його допит особисто проводив начальник штабу батальйону 126-го полку. Він погрожував затриманому фізичним каліцтвом, а саме відрізанням статевих органів.

"У цей час інший підозрюваний бив потерпілого. Після знущань окупанти вийшли з катівні, а всередину приміщення кинули димову шашку, від якої потерпілий почав задихатися. Фігуранти витягнули чоловіка на двір, накинули йому мотузку на шию та почали стискати, поступово обмежуючи доступ повітря", - йдеться у повідомленні.

Паралельно окупанти розпитували його про місцевих партизанів. Від нестачі повітря чоловік втратив свідомість, його привели до тями та почали бити, поки він лежав на землі. Така екзекуція проводилась декілька разів, кажуть в Офісі генпрокурора.

Один з потерпілих, 59-річний чоловік, внаслідок катувань окупантами отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям. Іншим постраждалим вдалось вижити.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.