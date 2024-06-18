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"Керченський міст вже не має тактично-стратегічного значення": роспропаганда маніпулює словами речника ВМС

18 червня, 2024 вiвторок
18:09
Війна з Росією Кримський міст

Російська пропаганда маніпулює словами речника Військово-Морських сил України Дмитра Плетенчука про знищення Кримського мосту

Зміст

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зокрема пропагандисти стверджують, що Плетенчук нібито заявив, що Керченський міст вже не має воєнного значення для України. 

"Кремлівські фейкороби зманіпулювали словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука: в інтерв’ю РБК-Україна він зазначив, що зараз цим мостом проходить менше чверті армійської логістики Росії, а такої цифри було досягнуто саме завдяки успішній операції з пошкодження Керченського мосту у 2023 році", - спростовують у Центрі.

Мало того: в інтерв’ю для «Суспільне.Крим» Плетенчук заявив, що міст і надалі залишається однією зі стратегічних цілей Збройних Сил України.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що роспропаганда поширює цю маніпуляцію, оскільки вже неодноразово подавала Керченський міст як винятково "цивільний об’єкт". Хоча насправді він є одним з коридорів постачання російської армії. Саме тому Сили оборони атакували й атакуватимуть цю ціль.

  • 17 червня зазначалося, що речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук вважає, що знищення Кримського мосту зараз не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
ВМСУ
фейк
Кримський міст
пропаганда
російські фейки
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