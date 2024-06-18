"Керченський міст вже не має тактично-стратегічного значення": роспропаганда маніпулює словами речника ВМС
Російська пропаганда маніпулює словами речника Військово-Морських сил України Дмитра Плетенчука про знищення Кримського мосту
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Зокрема пропагандисти стверджують, що Плетенчук нібито заявив, що Керченський міст вже не має воєнного значення для України.
"Кремлівські фейкороби зманіпулювали словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука: в інтерв’ю РБК-Україна він зазначив, що зараз цим мостом проходить менше чверті армійської логістики Росії, а такої цифри було досягнуто саме завдяки успішній операції з пошкодження Керченського мосту у 2023 році", - спростовують у Центрі.
Мало того: в інтерв’ю для «Суспільне.Крим» Плетенчук заявив, що міст і надалі залишається однією зі стратегічних цілей Збройних Сил України.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що роспропаганда поширює цю маніпуляцію, оскільки вже неодноразово подавала Керченський міст як винятково "цивільний об’єкт". Хоча насправді він є одним з коридорів постачання російської армії. Саме тому Сили оборони атакували й атакуватимуть цю ціль.
- 17 червня зазначалося, що речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук вважає, що знищення Кримського мосту зараз не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе