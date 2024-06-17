"Уже не той ефект": у ВМС пояснили, чи вплине на хід війни знищення Кримського мосту
Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук вважає, що знищення Кримського мосту зараз не мало б того ефекту в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами речника ВМСУ, росіяни вже майже не використовують міст для військової логістики.
Плетенчук також додав, що Кримський міст несе менше чверті загального навантаження, а решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно було завдано удару.
"Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", - підкреслив представник Військово-Морських сил ЗСУ.
- Напередодні стало відомо, що російські окупанти посилили оборону Кримського моста.
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