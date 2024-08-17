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Харчуються тричі на день, дивляться мультики: Washintgton Post розповіла про те, в яких умовах Україна утримує полонених російських строковиків

Марія Науменко
17 серпня, 2024 субота
16:56
Війна з Росією Полонені російські військові сидять у камері української в'язниці

Журналісти Washington Post відвідали українську в'язницю, де утримуються полонені російські солдати. За їхніми спостереженнями, полонені не зазнають жорстокого поводження, їм надають медичну допомогу та забезпечують триразове харчування

Зміст

Про це повідомляє Washintgton Post.

Як зазначили у виданні, більшість полонених – це молоді призовники, які потрапили в полон під час українського вторгнення на Курщині минулого тижня.

Деякі з полонених розповіли, що їх не готували до бою, вони не мали досвіду та відповідного озброєння.

Згідно з інформацією, яку отримали журналісти, полонених забезпечують медичною допомогою, тричі на день годують, дозволяють приймати душ. 

Деякі полонені навіть жартували з українськими охоронцями. Однак дехто з солдатів зізналися, що були дуже налякані, коли вперше потрапили в полон.

Журналісти Post також поспілкувалися з начальником в'язниці, який зазначив, що за останні 10 днів через установу пройшло понад 320 російських солдатів. Більшість з них - молоді призовники, а лише близько 20% - контрактники або мобілізовані солдати.

За даними Washington Post, українські військові захопили полонених під час наступу на початку серпня. Деякі з полонених розповіли, що їхні командири кинули їх, не надавши їм жодних інструкцій після того, як Україна атакувала їхній військовий штаб. Вони намагалися сховатися в лісі, але в підсумку потрапили в полон.

Журналісти також зазначили, що полоненим дозволяють писати листи додому.

Раніше цього тижня члени сімей солдатів строкової служби, захоплених у Курську, подали петицію на ім'я Путіна, в якій закликали його надати інформацію про їхнє місцезнаходження та якнайшвидше обміняти солдатів.

  • У ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько 2 тис. російських військовослужбовців.

Теги:
Світ
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
полонені
США
Військові новини
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