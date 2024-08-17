Харчуються тричі на день, дивляться мультики: Washintgton Post розповіла про те, в яких умовах Україна утримує полонених російських строковиків

Про це повідомляє Washintgton Post.

Як зазначили у виданні, більшість полонених – це молоді призовники, які потрапили в полон під час українського вторгнення на Курщині минулого тижня.

Деякі з полонених розповіли, що їх не готували до бою, вони не мали досвіду та відповідного озброєння.

Згідно з інформацією, яку отримали журналісти, полонених забезпечують медичною допомогою, тричі на день годують, дозволяють приймати душ.

Деякі полонені навіть жартували з українськими охоронцями. Однак дехто з солдатів зізналися, що були дуже налякані, коли вперше потрапили в полон.

Журналісти Post також поспілкувалися з начальником в'язниці, який зазначив, що за останні 10 днів через установу пройшло понад 320 російських солдатів. Більшість з них - молоді призовники, а лише близько 20% - контрактники або мобілізовані солдати.

За даними Washington Post, українські військові захопили полонених під час наступу на початку серпня. Деякі з полонених розповіли, що їхні командири кинули їх, не надавши їм жодних інструкцій після того, як Україна атакувала їхній військовий штаб. Вони намагалися сховатися в лісі, але в підсумку потрапили в полон.

Журналісти також зазначили, що полоненим дозволяють писати листи додому.

Раніше цього тижня члени сімей солдатів строкової служби, захоплених у Курську, подали петицію на ім'я Путіна, в якій закликали його надати інформацію про їхнє місцезнаходження та якнайшвидше обміняти солдатів.