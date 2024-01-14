Харків готується: депутатка облради Куц про чутки щодо нового наступу РФ

Про це вона розповіла у ранковому етері Еспресо.

"Періодично розмови про наступ на Харків виникають, й особливо, якщо взяти останні два тижні, коли Харків постійно обстрілюється, то ми бачимо, що Росія знову вносить таку дезорганізацію в життя Харкова. Разом з тим ці ідеї мобілізують харків'ян. На Харківщині будують лінії оборони, ми про це знаємо, люди допомагають цьому, при в обласній раді створено комунальне підприємство по національному спротиву - вони вже оголосили свої перші рішення, за гроші обласного бюджету там будуть проводити навчання цивільного населення і щодо тактичної медицини й вміння жити в умовах бойових дій. Тобто Харків готується", - пояснює депутатка.

За словами Куц, Харків вже навчився жити в умовах обстрілів.

"Росія почала обстрілювати саме готельчики, місця, де просто селяться іногородні люди, які приїжджають з інших регіонів, країн і, як ми бачимо, наприклад, вже двічі у двох готелях страждали саме іноземні журналісти, їм же треба відстежувати ситуацію на фронтовій території України. Потім Росія повідомляє, що ми "знищили об'єкт, де знаходились найманці НАТО", - сказала вона і додала, що харків'яни радять селилися в найбільшому спальному районі України - Салтівці, бо він зараз найспокійніший: "Тому що там тільки спальний район і, можливо, це не викличе у тих координаторів, ДРГ з Росії й інформаторів, які досі працюють, не викличе ніяких прильотів. Це такі думки, які ходять серед мешканців Харкова".