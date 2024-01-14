Харків готується: депутатка облради Куц про чутки щодо нового наступу РФ
Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц заявляє, що місто зазнає постійних обстрілів, попри це триває будівництво ліній оборони
Про це вона розповіла у ранковому етері Еспресо.
"Періодично розмови про наступ на Харків виникають, й особливо, якщо взяти останні два тижні, коли Харків постійно обстрілюється, то ми бачимо, що Росія знову вносить таку дезорганізацію в життя Харкова. Разом з тим ці ідеї мобілізують харків'ян. На Харківщині будують лінії оборони, ми про це знаємо, люди допомагають цьому, при в обласній раді створено комунальне підприємство по національному спротиву - вони вже оголосили свої перші рішення, за гроші обласного бюджету там будуть проводити навчання цивільного населення і щодо тактичної медицини й вміння жити в умовах бойових дій. Тобто Харків готується", - пояснює депутатка.
За словами Куц, Харків вже навчився жити в умовах обстрілів.
"Росія почала обстрілювати саме готельчики, місця, де просто селяться іногородні люди, які приїжджають з інших регіонів, країн і, як ми бачимо, наприклад, вже двічі у двох готелях страждали саме іноземні журналісти, їм же треба відстежувати ситуацію на фронтовій території України. Потім Росія повідомляє, що ми "знищили об'єкт, де знаходились найманці НАТО", - сказала вона і додала, що харків'яни радять селилися в найбільшому спальному районі України - Салтівці, бо він зараз найспокійніший: "Тому що там тільки спальний район і, можливо, це не викличе у тих координаторів, ДРГ з Росії й інформаторів, які досі працюють, не викличе ніяких прильотів. Це такі думки, які ходять серед мешканців Харкова".
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