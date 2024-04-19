Хтось отримав хабаря, і ракету "Нептун" перестали ставити на КрАЗ: Жеваго про закупівлі Міноборони
Інвестор, підприємець, меценат Костянтин Жеваго заявив, що корумповані чиновники Міноборони дивляться не на те, як краще зробити для армії, а якомога більше набити власні кишені
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Впевнений, що наша промисловість в змозі виробляти багато продукції, але потрібні чесні стосунки з Міноборони та Укроборонпромом. Потрібно, щоб люди, які займаються закупівлями, були некорумповані й порядні. І не давали передоплату 1.5 млрд тим, хто нічого не постачає, порушуючи карні справи, розшукуючи людей та намагаючись повернути гроші. А компанії, як, наприклад, АвтоКрАЗ, яка виробляє продукцію за свої кошти, не може отримати гроші від Міноборони, в якому кажуть, що грошей немає. Це свідчить про те, що корумповані чиновники Міноборони й Укроборонпрому дивляться не на те, як краще зробити для армії, а якомога більше набити власні кишені", - наголосив Жеваго.
Підприємець також додав, що ракету "Нептун" перестали ставити на шасі КрАЗ.
"Треба почати менше красти. У звіті Міноборони йдеться про те, що вони мають передплату по різній військовій продукції та озброєнню на 261 млрд грн. Тобто вони переплатили майже $7 млрд якимось постачальникам зброї, і це потрібно перевіряти. Дуже важко розібратися в озброєнні. Ніхто не розуміє, скільки коштує Tatra, яку корупційним чином замінили під нашу ракету "Нептун". Тому що раніше ракета "Нептун" стояла на шасі КрАЗ, який в 4 рази дешевший за Tatra. Корупційні бюрократи отримали хабаря в кишеню, і "Нептун" перестали ставити на КрАЗ", - пояснив Жеваго.
*Костянтин Жеваго є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо"
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