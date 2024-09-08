Кількість загиблих унаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня збільшилась до 58
У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня", - зазначив він.
Очільник ОВА зауважив, що кількість загиблих збільшилась до 58.
"Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак", - написав Пронін.
- РФ 3 вересня атакувала ракетами навчальний заклад у Полтаві, внаслідок чого загинули 58 людей. Станом на 5 вересня пошуково-рятувальні роботи завершено.
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