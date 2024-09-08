Кількість загиблих унаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня збільшилась до 58

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня", - зазначив він.

Очільник ОВА зауважив, що кількість загиблих збільшилась до 58.

"Щирі співчуття рідним та близьким. Це наш спільний біль. Світла памʼять усім безневинним жертвам ворожих атак", - написав Пронін.