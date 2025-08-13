Кількість жертв серед цивільних українців у липні 2025 року побила місячний рекорд із травня 2022-го, – ООН

Про це 13 серпня повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні.

У липні 2025 року в Україні зафіксували щонайменше 1674 цивільні жертви — 286 загиблих і 1388 поранених, що стало найвищим місячним показником із травня 2022-го та на 22,5% перевищило дані липня 2024 року.

Зростання було зумовлене в основному активними бойовими діями російських військ уздовж фронту та масовим застосуванням авіабомб, кількість жертв від яких більш ніж удвічі перевищила показники червня.

Хоча удари ракетами дальньої дії та баражувальними боєприпасами дещо зменшили інтенсивність, вони все одно спричинили майже 40% усіх втрат, особливо в Києві, Дніпрі та Харкові, а ще 24% жертв припало на атаки безпілотників ближнього радіуса дії.

Більшість постраждалих — у підконтрольних Україні районах, випадки були зафіксовані в 18 областях та столиці.