Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні РФ проти України була виправданою

Про це повідомляє Reuters.

"Наша участь у конфлікті була справедливою і належить до суверенних прав нашої Республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями та найвищими представниками честі нації", – сказав Кім.

Він також заявив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.