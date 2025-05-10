Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні РФ проти України була виправданою
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист "братньої нації"
Про це повідомляє Reuters.
"Наша участь у конфлікті була справедливою і належить до суверенних прав нашої Республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями та найвищими представниками честі нації", – сказав Кім.
Він також заявив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.
- У понеділок, 28 квітня, в КНДР офіційно визнали, що підрозділи збройних сил країни брали участь "в операції зі звільнення Курської області" за наказом глави держави. А згодом російський диктатор Путін подякував за допомогу північнокорейському колезі.
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