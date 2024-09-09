Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що Індія наразі не оприлюднюватиме "мирний план", оскільки перед ними є негативний приклад китайського плану. Той передбачав припинення війни на лінії розмежування та початок переговорів. Проблема в тому, що китайці навіть не могли уявити, що українські війська опиняться на території Росії, і що Росія настільки трухлява, що українці можуть зайняти частину її території. Тепер китайський план, разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, якщо говорити про припинення війни", - зауважив Загородній.

За словами політтехнолога китайський та індійський "мирний план" жодним чином не відображає реальності, адже Путін уже озвучив свою позицію напередодні першого саміту миру: він хоче офіційного визнання анексії п'яти українських областей, причому це визнання повинні здійснити провідні країни світу, такі як США, Індія, Китай, Німеччина та інші. Звичайно, цього ніколи не станеться.

"Росія продемонструвала свою слабкість, що призвело до значної втрати впливу на світовій арені. Розмови, що Росія може гарантувати комусь безпеку у світі, тепер неактуальні на багато десятиліть вперед. Таким чином, всі ці розмови - порожні, оскільки поки Путін при владі, Росія продовжуватиме війну. Або Україна організує хаос в енергетиці Росії цієї восени та зими. І тоді є дуже висока ймовірність, що може помінятися влада через хаос, який Україна може організувати в Москві", - наголосив Загородній.

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал планує відвідати Росію та зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України.

У Китаї підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила свого представника до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити війну в Україні.









