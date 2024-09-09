Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Китайський "мирний план", разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, - політтехнолог
Ексклюзив

Китайський "мирний план", разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, - політтехнолог

Оксана Ліховід
9 вересня, 2024 понедiлок
18:17
Війна з Росією Тарас Загородній

Політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, якщо Україна організує хаос в енергетиці РФ, є висока ймовірність зміни російської влади

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що Індія наразі не оприлюднюватиме "мирний план", оскільки перед ними є негативний приклад китайського плану. Той передбачав припинення війни на лінії розмежування та початок переговорів. Проблема в тому, що китайці навіть не могли уявити, що українські війська опиняться на території Росії, і що Росія настільки трухлява, що українці можуть зайняти частину її території. Тепер китайський план, разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, якщо говорити про припинення війни", - зауважив Загородній.

За словами політтехнолога китайський та індійський "мирний план" жодним чином не відображає реальності, адже Путін уже озвучив свою позицію напередодні першого саміту миру: він хоче офіційного визнання анексії п'яти українських областей, причому це визнання повинні здійснити провідні країни світу, такі як США, Індія, Китай, Німеччина та інші. Звичайно, цього ніколи не станеться.

"Росія продемонструвала свою слабкість, що призвело до значної втрати впливу на світовій арені. Розмови, що Росія може гарантувати комусь безпеку у світі, тепер неактуальні на багато десятиліть вперед. Таким чином, всі ці розмови - порожні, оскільки поки Путін при владі, Росія продовжуватиме війну. Або Україна організує хаос в енергетиці Росії цієї восени та зими. І тоді є дуже висока ймовірність, що може помінятися влада через хаос, який Україна може організувати в Москві", - наголосив Загородній.

  • Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал планує відвідати Росію та зустрітися з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України.
  • У Китаї підтримують "мирні зусилля" Індії, яка відправила свого представника до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити війну в Україні.


 



 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Китай
ЄС
Індія
США
переговори з РФ
Читайте також:
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Автор Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
Вибух на АТП у Києві 8 вересня
Автор Світлана Кравченко
8 вересня, 2024 неділя
У Києві стався вибух в АТП: будівля була не газифікованою
Іран
Автор Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
"Гірше, ніж зараз, бути не може": іранський депутат зізнався, що країна надає Росії балістичні ракети в обмін на їжу
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.87
    Купівля 40.87
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
18:24
Google заборонив реєстрацію акаунтів на своїх сервісах за російськими номерами, - росЗМІ
18:17
Михайло Подоляк
"Тепер противник знає, що НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору": Подоляк про російські БПЛА у Латвії та Румунії
18:08
Оновлено
Херсон
РФ атакує Херсон: поранено трьох людей, серед них медсестра однієї з місцевих лікарень
18:07
поліція німеччина
Німеччина запровадить тимчасовий прикордонний контроль, щоб "захиститись від ісламістського екстремізму"
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Стратегія, логіка і план
18:00
Девід Ноулз
Створив щоденний подкаст про війну в Україні: у 32 роки помер британський журналіст Девід Ноулз
17:46
Чехія Україна
Генштаб ЗС Чехії закликав партнерів дозволити Україні бити західною далекобійною зброєю по території Росії
17:46
Ексклюзив
Кабмін
"Більш фахові люди очолили міністерства": нардеп Цимбалюк про перестановки в уряді
17:42
ЗСУ
Нардеп пояснив, чому в бюджет не заклали коштів на зарплати військовим. Де планують узяти гроші
17:36
Шахед
У Румунії знайшли уламки БПЛА біля кордону з Україною
17:28
Огляд
Емілі Армстронг
Linkin Park представив нову вокалістку: хто така Емілі Армстронг, яка прийшла на місце Честера Беннінгтона
17:14
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Покровський виступ може перетворитися на місце тотального знищення росіян, - військовослужбовець Тимочко
17:13
шахед
У ЗС Латвії заявили, що на території країни 7 вересня впав БПЛА типу Shahed з вибухівкою
17:05
На фото: співачка Jerry Heil
Jerry Heil подала на "Ґреммі" трек All eyes on kids про викрадених Росією українських дітей
17:04
ЗСУ
РФ активізувалася на Курахівському напрямку: на фронті 105 боєзіткнень від початку доби
16:48
на фото пожежа у національному природному парку "Святі гори"
Рятувальники загасили масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині: пошкоджено майже пів сотні будинків
16:45
Сергій Лавров
"Ключова проблема мирних ініціатив": Лавров згадав про "права російськомовного населення" України
16:40
ВЛК_військовий квиток
Очільнику Бучанського ТЦК оголосили нову підозру в організації схем для ухилення від мобілізації
16:39
Віктор Орбан
ЗМІ: Орбан готується у вересні "ефектно" представити свою "миротворчу місію" щодо України
16:26
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина вперше за 13 років візьме участь у зустрічі міністрів Ліги арабських держав, - Reuters
16:25
Ексклюзив
ЗСУ
"Вороги втрачають човни цілими складами": ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівому березі Херсонщини
16:15
Роберт Фіцо
Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ
16:14
національний кешбек
За тиждень роботи Національного кешбеку до програми долучились 800 тис. українців, - Свириденко
16:06
OPINION
Дебати Трамп — Гарріс: напередодні
16:05
Оновлено
Обстріл Дергачів 8 вересня: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до 13
15:58
Швеція
Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на близько €400 млн
15:51
Євросоюз
ЄС отримав повідомлення від союзників про поставку Росії балістичних ракет з Ірану
15:51
"Крижаний полон": станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду
15:28
POS-термінал
НБУ посилив обмеження на розрахунки українськими картками за кордоном
15:25
російські окупанти
РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі, - "Атеш"
15:25
Аналог гранати РГД-5
Аналоги Ф-1 і РГД-5: Україна кодифікувала нові гранати власного виробництва
15:11
НБУ
Нацбанк спростував інформацію про нібито встановлення лімітів за рахунками клієнтів
15:01
Одруження через скайп
У Дії запрацювала послуга "Шлюб онлайн"
14:58
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ не рекомендує перезапускати жоден реактор на ЗАЕС, доки триває війна, - Гроссі
14:40
окупаційний символ Z
У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах
14:36
Літак Ан-2 розбився у Росії
У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
новини Хмельницького
У Хорватії сталася ДТП за участю автобуса з мігрантами: постраждали 14 людей
14:15
Китай та росія
РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил
14:07
наслідки удару України по авіабазі "Маринівка"
Британська розвідка показала супутникові знімки наслідків удару України по авіабазі "Маринівка" у Волгоградській області РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV