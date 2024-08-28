"Ключовий логістичний маршрут армії РФ": партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України

Про це повідомили у телеграм-каналі руху.

Зазначається, що ця гілка з'єднує росісйький Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Маріуполем через Бердянськ.

"У разі руйнування Кримського мосту, що станеться зовсім скоро, (залізнична гілка - ред.) стане найефективнішим способом доправлення військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту", - кажуть партизани.

В "Атеш" додали, що підпали релейних ящиків викликають збої у роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або уповільнення руху поїздів з військовими вантажами.

"Ми цілеспрямовано продовжуємо завдавати ударів по логістиці окупаційних військ і з усіх сил порушуємо їхні плани", - наголосили у партизанському русі.