"Ключовий логістичний маршрут армії РФ": партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України
Агенти партизанського руху "Атеш" здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для російських військ на півдні України
Про це повідомили у телеграм-каналі руху.
Зазначається, що ця гілка з'єднує росісйький Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Маріуполем через Бердянськ.
"У разі руйнування Кримського мосту, що станеться зовсім скоро, (залізнична гілка - ред.) стане найефективнішим способом доправлення військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту", - кажуть партизани.
В "Атеш" додали, що підпали релейних ящиків викликають збої у роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або уповільнення руху поїздів з військовими вантажами.
"Ми цілеспрямовано продовжуємо завдавати ударів по логістиці окупаційних військ і з усіх сил порушуємо їхні плани", - наголосили у партизанському русі.
- Місяцем раніше партизани підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів.
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