КНДР може направити до Росії додаткові війська для імовірного нового наступу на Україну в липні або серпні, - розвідка

Про це повідомляє Reuters.

У відповідь на надання військової допомоги російській армії, Північна Корея отримує від Росії доступ до передових технологій — зокрема, у сфері запуску супутників і систем наведення ракет.

Про можливість додаткового залучення військових КНДР повідомив депутат південнокорейського парламенту Лі Сонг-Квун після закритої наради з представниками Національної служби розвідки (NIS). За словами парламентаря, розвідка Південної Кореї вважає, що Росія готується до масштабного наступу на українському фронті саме в серпні, і участь північнокорейських військ може бути синхронізована з цим етапом війни.

Зазначається, що в Північній Кореї вже стартувала нова хвиля мобілізації військовослужбовців для участі у війні. У травні до КНДР прибув високопоставлений представник Ради безпеки Росії — візит, який, за оцінками аналітиків, був частиною процесу координації дій між двома країнами.

Окрім людських ресурсів, Північна Корея продовжує постачати Росії боєприпаси — зокрема, артилерійські снаряди та ракети. У відповідь Пхеньян отримує технічну підтримку для розвитку власної ракетно-космічної програми. Така взаємодія стала можливою після підписання у червні 2024 року **пакту про взаємну оборону**, який був укладений Кім Чен Ином і Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі на космодромі "Східний".

Поглиблення стратегічного партнерства між Росією та Північною Кореєю викликає серйозне занепокоєння у регіоні. Високі посадовці Південної Кореї та США вже рішуче засудили наміри Пхеньяна долучитися до війни проти України, вказуючи, що це лише поглибить ізоляцію КНДР на міжнародній арені та сприятиме ескалації збройного конфлікту.