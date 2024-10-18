"КНДР вторгається в Європу разом із Росією": Сибіга закликав союзників масштабувати військову підтримку України

Про це повідомляє МЗС України.

"Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо ", - зазначив Сибіга.

Він закликав партнерів "діяти без зволікань", та наголосив, що найкращою відповіддю союзників буде повна підтримка та реалізація Плану перемоги Зеленського.

"Росія масштабує свою війну. Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети й безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь. Дійте!", - додав очільник МЗС.

Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.