Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "КНДР вторгається в Європу разом із Росією": Сибіга закликав союзників масштабувати військову підтримку України

"КНДР вторгається в Європу разом із Росією": Сибіга закликав союзників масштабувати військову підтримку України

Юлія Лаврук
18 жовтня, 2024 п'ятниця
19:25
Війна з Росією Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Заходу рішуче відреагувати на залучення Росією північнокорейських військових для участі в бойових діях в Україні

Зміст

Про це повідомляє МЗС України.

"Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо ", - зазначив Сибіга.

Він закликав партнерів "діяти без зволікань", та наголосив, що найкращою відповіддю союзників буде повна підтримка та реалізація Плану перемоги Зеленського.

"Росія масштабує свою війну. Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети й безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь. Дійте!", - додав очільник МЗС.

Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

 

Теги:
Світ
Україна
Росія
КНДР
російська армія
Захід
МЗС України
окупанти
Читайте також:
Україна - США
Автор Ірена Моляр
17 жовтня, 2024 четвер
У новому пакеті допомоги від США міститься цікава позиція, - Defense Express
Автор Катерина Ганжа
17 жовтня, 2024 четвер
Перекинули з Росії у Харків для коригування ударів по місту: СБУ затримала агента ФСБ
планета земля
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
18 жовтня
20:23
Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов'язалися посилити підтримку України
20:18
Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024
Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри
20:00
OPINION
Ядерна зброя: скажіть мені, що не так?
19:55
ЄСПЛ
На Україну подали до ЄСПЛ через зґвалтування дівчини на випускному в школі
19:52
Оновлено
Шахтар
"Шахтар" переміг "Колос" в УПЛ. Розклад і результати матчів 10-го туру
19:50
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Війна починає заважати партнерам Росії, - політтехнолог Голобуцький
19:50
корупція
НАЗК виплатили викривачеві корупції винагороду в сумі 13,3 млн грн
19:46
Ексклюзив
боєприпаси 155 мм
"Близько 100 тис. артилерійських снарядів": генеральний директор "Української бронетехніки" про план співпраці з Czechoslovak Group на наступний рік
19:46
електроенергія, графіки відключень
Уряд затвердив перелік енергетичного обладнання, яке можна імпортувати без ввізного мита й ПДВ
19:33
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Мирний план НАТО і зброя для України: головні тези президента Зеленського на пресконференції
19:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:29
безробіття
Ваучери на навчання з початку року отримали 20 тис. українців: які професії найпопулярніші
19:23
Володимир Зеленський, Харків
Китай, Індія, Саудівська Аравія та США можуть "завтра зупинити" РФ, - Зеленський про вплив на економічний потенціал ворога
19:14
Воїни ГУР звільнили і зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині
19:02
Оновлено
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Україна може зняти заборону на експорт озброєння: Зеленський уточнив, кому зброю точно не продаватимуть
18:59
Ексклюзив
путін
"Схоже на те, що Захід не дасть Путіну розгромити Україну", - політолог Розумний
18:55
Президент України Володимир Зеленський
"Якщо ми не будемо тиснути, нічого не зміниться": Зеленський про перемовини з партнерами щодо ударів вглиб РФ
18:45
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський про зменшення мобілізаційного віку: партнери б хотіли, але планів немає
18:43
Україна зацікавилася румунською системою оповіщення населення про загрози RO-Alert: її вивчать детальніше
18:33
OPINION
Виступ Залужного: з генералами НАТО ніхто не розмовляв так жорстко
18:32
Володимир Зеленський
Путін намагатиметься використати саміт БРІКС, аби запропонувати свою формулу закінчення війни, - Зеленський
18:26
Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо посилення ППО й захисту критичної інфраструктури
18:20
Володимир Зеленський
"Має бути справедливо": Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
18:18
Росіяни на Донеччині розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового, - прокуратура
18:07
Володимир Зеленський
Треба було міняти ядерну зброю на вступ до НАТО, а не на Будапештський меморандум, - Зеленський
18:02
OPINION
Ядерна зброя: Трамп вибухнув гнівом на Зеленського
17:53
зсу артилерія
Від початку доби на фронті відбулось 112 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку
17:51
Володимир Путін
Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною, але лише "на базі Стамбулу"
17:33
Володимир Зеленський і Джо Байден
Кожні 2-3 тижні отримуватимемо пакети допомоги й очікуємо команду Білого дому в Україні, - Зеленський про реакцію США на План перемоги
17:28
Данія
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн
17:22
Зеленський, Шольц і Макрон
Макрон особисто підтримуватиме вступ України в НАТО, скепсис залишився у німців, - Зеленський
17:14
Ексклюзив
армія КНДР
У КНДР відмобілізований людський ресурс занадто широкий: Defense Express про північнокорейських військових у РФ
17:04
Марк Рютте
"Росія має про це знати": Рютте назвав мету ядерних навчань НАТО
17:01
Лейбл Universal Music розірвав контракт зі співаком One Direction Ліамом Пейном за кілька днів до його смерті
17:01
Максим Петренко
У боях на Донеччині загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко
16:58
Працівник Укрзалізниці, який координував атаки РФ на ешелони ЗСУ, отримав довічне увʼязнення
16:58
швидка
РФ атакувала дроном комунальників у Херсоні: є постраждалі
16:45
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували супутниковий зв'зок у Росії, - ЗМІ
16:45
Роберт Фіцо
"Може спровокувати Третю світову війну": Фіцо назвав План перемоги Зеленського суперечливим
16:44
Байден Шольц
Підтримуємо Україну й водночас стежимо, аби "НАТО не стало стороною війни": Шольц та Байден зустрілися в Німеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV