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Коли українці можуть чекати відключення світла: ДТЕК назвали чотири умови

13 квітня, 2024 субота
11:34
Війна з Росією світло

У ДТЕК назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.

А також серед умов Сахарук назвав неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.

Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

  • Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що наразі енергосистема України збалансована.
Теги:
Економіка
Україна
Енергія
блекаут
Енергетика
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