Коли українці можуть чекати відключення світла: ДТЕК назвали чотири умови
У ДТЕК назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні, що буде способом збалансувати енергосистему
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
За його словами, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.
Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.
Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.
А також серед умов Сахарук назвав неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.
"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.
Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що наразі енергосистема України збалансована.
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