Коли українці можуть чекати відключення світла: ДТЕК назвали чотири умови

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.

А також серед умов Сахарук назвав неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.

Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.