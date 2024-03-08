"Колимажні м'ясні штурми": росіяни використовують гольф-кари та квадроцикли для наступу на Запорізькому напрямку
Російські терористи активно використовують гольф-кари, багі, а також квадроцикли для наступу на Запорізькому напрямку
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Продовжуємо бити ворога на Запорізькому напрямку. Окупанти несуть великі втрати в живій силі й техніці", - наголошує Тарнавський.
За словами бригадного генерала, терористи використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій - гольф-кари, квадроцикли, багі - через брак бронетехніки.
"Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми", - заявив Тарнавський.
Командувач "Таврії" також показав відео роботи 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
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