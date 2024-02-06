Командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" став Сергій Філімонов

Про це він повідомив у відеозверненні в соцмережі X (колишній твіттер) і в телеграмі.

"Друзі, маю честь повідомити, що я очолив батальйон "Вовки Да Вінчі". Запрошую вас та ваших друзів приєднатися до нас", – написав Філімонов.

Він наголосив, що для нього велика честь – бути командиром у підрозділі його друга Дмитра Коцюбайла на позивний Да Вінчі.

Сергій Філімонов запросив усіх охочих долучатися до батальйону. Він зазначив, що "Вовки Да Вінчі" потребують людей різного фаху – не тільки штурмовиків, а й айтівців, операторів дронів, артилеристів, діловодів, бухгалтерів тощо. За словами офіцера, батальйон забезпечить усім необхідним тих, хто захоче до нього долучитися.

"Наш батальйон сповідує цінності нашого першого командира. Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя і здоров'я. У нас будуть брати участь у боях тільки підготовлені люди. Їх готуватимуть наші інструктори. У багатьох хлопців досвід дуже великий, у декого – по 10 років. У нас служать військові з інших країн, які пройшли з нами великий шлях і дають дуже круту підготовку", – наголосив військовий.

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Філімонов окремо розповів, що в батальйоні сильна медична служба, ймовірно, "одна з найкращих на фронті". Її очолює наречена Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

Сергій Філімонов бере участь у боях з 2014 року, коли пішов воювати як доброволець. Брав участь у звільненні Маріуполя, Мар'їнки, боях за Іловайськ.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми з друзями створили бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київщину. Після цього у складі роти долучилися до батальйону "Вовки Да Вінчі". У його складі пройшли великий шлях: бої за Харківщину, Донеччину, Луганщину", – додав він.

Довідково. Дмитро Коцюбайло на позивний Да Вінчі, іменем якого названо батальйон, народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області.

Брав участь в Революції гідності. Учасник російсько-української війни, зокрема – командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области. Через 3 місяці після одужання повернувся на фронт. Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року був призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.

7 березня 2023 року воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом. Президент Володимир Зеленський назвав Дмитра Коцюбайла "людиною-символом" та "людиною-хоробрістю".