Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині, - речниця Сіверської бригади

Про це повідомила пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг в ефірі телемарафону.

За її словами, на Курському напрямку, де виконує бойові завдання ця бригада, росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

"Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових", - сказала речниця.

За словами пресофіцерки, зважаючи на те, що оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади досить складна, варто відзначити роботу піхоти. Хлопці сумлінно виконують свій обов’язок та стійко тримають позиції, додала вона.

"Нам відомо про те, що вони намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція — це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА", - розповіла Вонг.