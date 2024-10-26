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Командування РФ заборонило брати в полон українців на Курщині, - речниця Сіверської бригади

Ксенія Золотова
26 жовтня, 2024 субота
13:58
Війна з Росією ЗСУ

Командування російської армії наказало своїм військам не брати в полон українських військових

Зміст

Про це повідомила пресофіцерка 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ Діна Вонг в ефірі телемарафону.

За її словами, на Курському напрямку, де виконує бойові завдання ця бригада, росіяни вдаються до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки.

"Ворог надав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових", - сказала речниця.

За словами пресофіцерки, зважаючи на те, що оперативна ситуація в зоні відповідальності бригади досить складна, варто відзначити роботу піхоти. Хлопці сумлінно виконують свій обов’язок та стійко тримають позиції, додала вона.

"Нам відомо про те, що вони намагаються накопичити свою піхоту. Коли починаються штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці противника. Кожна наша операція — це сукупність дій наших танкістів, артилерії, операторів БПЛА", - розповіла Вонг.

  • Російські окупанти біля Селидового Донецької області захопили у полон двох українських військових і розстріляли їх впритул з автоматів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
полонені
Курськ
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