Командування ЗСУ робить все можливе, щоб протидіяти планам ворога на Покровському напрямку, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Про це в етері Еспресо офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький.

"Ворог дуже активізувався на Покровському напрямку. Росіяни намагаються встигнути до того, як погода не зміниться, максимально захопити українські території. Це проглядається у всьому. Сьогодні найбільша кількість ворожих штурмів й спроб прорвати нашу оборону припадає на Покровський напрямок. Третина від боєзіткнень щодня припадає на Покровський напрямок. Традиційно росіяни здійснюють піхотні штурми, безперервно малими групами вони намагаються просуватись", - розповів Цехоцький.

За словами офіцера, плани росіян очевидні - вони намагаються оточити Покровськ. Командування ЗСУ розуміє ці загрози й намагається протидіяти планам росіян.

"Головна мета росіян перерізати трасу на Добропілля й охопити Покровськ. Це ми розуміємо добре. Командування Сил оборони робить все можливе, щоб не дати ворогу здійснити такі плани. Зараз залучаються додаткові підрозділи ЗСУ для того, щоб стримати ворога на Покровському напрямку", - додав він.