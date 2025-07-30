З початку доби на фронті відбувся 121 бій, 30 з них - на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають досі.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ і зупинили п’ять атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка. На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії, зокрема, у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала десять разів.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки. Росіяни намагалися просунутись поблизу Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти здійснили п’ять спроб просунутися вперед в районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та в напрямку Бондарного. Один бій триває.

На Торецькому напрямку ЗСУ зупинили десять наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 25 атак.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував, чотири бойові зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутись вперед поблизу населеного пункту Малинівка. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.