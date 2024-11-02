Комісія Верховної Ради перевірила фортифікації на кордоні з Білоруссю: що сподобалося

Про це повідомив голова ТСК, нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

"Провели нараду з керівництвом ОВА, обговорили безпекову ситуацію та стан захисту державного кордону. Роботи з будівництва оборонних споруд в області не припиняються з моменту повномасштабного вторгнення", - написав він у Facebook.

За словами депутата, наразі пріоритетними є довготривалі вогневі споруди на потенційно небезпечних напрямках.

Нардеп з фракції "Слуга Народу" від Житомирської області Дмитро Костюк також розповів про перевірку.

"Загальні враження позитивні (адже, є з чим порівнювати). В основному це бетонні вогневі позиції, наявність місць для відпочинку військових, траншеї шириною та висотою, яка відповідає стандартам (на Покровському напряму, наприклад, часто з цим є проблеми), наявні зливи (те, чим чомусь часто нехтують, а потім солдати змушені пересуватись по коліна в грязюці), є сходи (розкіш, яку не бачать військові на сході, змушені "стрибати" в окоп). Хороша адаптованість до специфічної місцевості, болотяної та вологої, з неможливістю "закопуватись". Головне, що на позиціях несуть службу, фортифікації обслуговують. Це важливо", - поділився враженнями Костюк.

Він також зауважив, що у фортифікаціях вбачає й недоліки.

"Чогось не розповісти в соцмережах, адже це державна таємниця, а про щось розповім згодом", - пообіцяв нардеп.

Пізніше він опублікував відео, в якому зазначив, що фортифікації не забезпечені антидроновим захистом.