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Ексклюзив

Костянтинівка зараз буде "центром тяжіння" для ворога, - Згурець

Ірена Моляр
10 лютого, 2025 понедiлок
10:21
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник намагається створити передумови, аби з напрямків Часового Яру і Торецька просуватися до Костянтинівки

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Торецьку ворог зараз контролює центральну частину міста, західні підходи, але терикон, який розташований на півночі, є найбільшим елементом нашої оборони. Противник намагається створити передумови, аби після захоплення Торецька рухатися до Костянтинівки, однак українські захисники вже понад 7 місяців утримують Торецьк. Була інформація у російських пабліках, яка потребує перевірки, що підрозділи окупантської армії, що діяли в районі Великої Новосілки, будуть перекидатися в район Торецька. У будь-якому разі розуміємо, що зараз Костянтинівка буде для ворога певним "центром тяжіння", куди він діятиме і з боку Часового Яру, і з боку Торецька", - зауважив військовий експерт.

За його словами, всі ці ризики Генштаб ЗСУ розуміє. На сьогодні бачимо, що по багатьох ділянках фронту просування противника призупинено за рахунок того, що, напевно, змінюються підходи у тактичних діях української сторони, ймовірно, використовуються наші певні резерви.

"Кількість бойових зіткнень на лінії фронту суттєво зменшилася. Якщо у грудні ми говорили про пікові показники – 295 боєзіткнень, то на ранок 10 лютого наш Генштаб повідомив про 99 зіткнень, з яких третина відбулася на Покровському напрямку, а 13 - на Курській ділянці", - резюмував Сергій Згурець.

  • 4 лютого головний редактор Суспільне Донбас Андрій Крамченков зазначив, що  російські військові рвуться почати бої за Костянтинівку; інтенсивність боїв на Покровському напрямку трохи зменшилася, але на цьому тлі зросла кількість штурмів на Краматорському напрямку.
  • 9 лютого армія РФ гатила по Костянтинівці та Краматорську Донецької області, внаслідок чого постраждали щонайменше 6 людей.





     
Теги:
Новини
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
Військові новини
Часів Яр
Торецьк
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