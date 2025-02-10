Костянтинівка зараз буде "центром тяжіння" для ворога, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Торецьку ворог зараз контролює центральну частину міста, західні підходи, але терикон, який розташований на півночі, є найбільшим елементом нашої оборони. Противник намагається створити передумови, аби після захоплення Торецька рухатися до Костянтинівки, однак українські захисники вже понад 7 місяців утримують Торецьк. Була інформація у російських пабліках, яка потребує перевірки, що підрозділи окупантської армії, що діяли в районі Великої Новосілки, будуть перекидатися в район Торецька. У будь-якому разі розуміємо, що зараз Костянтинівка буде для ворога певним "центром тяжіння", куди він діятиме і з боку Часового Яру, і з боку Торецька", - зауважив військовий експерт.

За його словами, всі ці ризики Генштаб ЗСУ розуміє. На сьогодні бачимо, що по багатьох ділянках фронту просування противника призупинено за рахунок того, що, напевно, змінюються підходи у тактичних діях української сторони, ймовірно, використовуються наші певні резерви.

"Кількість бойових зіткнень на лінії фронту суттєво зменшилася. Якщо у грудні ми говорили про пікові показники – 295 боєзіткнень, то на ранок 10 лютого наш Генштаб повідомив про 99 зіткнень, з яких третина відбулася на Покровському напрямку, а 13 - на Курській ділянці", - резюмував Сергій Згурець.