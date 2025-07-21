Кожен обмін - це спецоперація, кожен обмін - ризик: речник КШППВ

Речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, фото: armyinform.com.ua

Червень для України був складним, але маємо і позитивні новини - повернення великої кількості наших додому. Українські військовослужбовці, які були важко поранені або перебували у поганому стані, молоді люди до 25 років - це те, чого вдалося добитися в контексті перемовин у Стамбулі, які стали можливими не в останню чергу через ініціативу президента США Дональда Трампа. В Україні вважають, що це єдиний профіт, який ми отримали з тих перемовин. Зараз контекст трошки змінюється, буквально цими днями американська адміністрація декларує підтримку Україні. Чи міняє це щось в контексті підготовки чергових обмінів? Чи не зупинила Російська Федерація ці процеси?



Треба розуміти, що робота з підготовки обмінів, а це й тих, які відбулися, та ті, сподіваюсь, що будуть відбуватися, стала можливою завдяки тому, що ми, як Координаційний штаб, за дорученням президента України, проводимо дуже велику роботу. Ми збираємо інформацію, знаходимо відомості про наших людей, які перебувають в полоні та в неволі, якщо йдеться про цивільних. Частина цих обмінів відбулася б у будь-якому випадку, тому що вже цього року, ще до домовленостей у Стамбулі, обміни були. Але завдяки цим домовленостям вдалося справді звільнити велику кількість людей, і цей процес триває.



Всі органи, які залучені до організації процесу обміну, працюють і будуть далі працювати, щоб не відбувалося. У нас є обмінний фонд. Зараз поширене питання, яке ставлять нам родичі: чи вистачить у вас ще російських полонених для того, щоб їх міняти?

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Зараз діє п'ять таборів для утримання російських військовополонених. Згідно з Третьою Женевською конвенцією вони там утримуються. І в нас достатній обмінний фонд для того, щоб продовжувати ці обміни та повертати наших людей із тих жахливих умов.

До якого моменту Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими супроводжує тих, хто повертається в Україну? З яких етапів складається цей шлях вже на території України?

Це процес реабілітації, і не тільки фізичної, а це і реінтеграція в суспільство, тому що, по-перше, люди, які повертаються після двох, а часом і трьох років полону, навіть після року, для них в перші миті дуже важко усвідомити, що взагалі відбулося.



Нещодавно я їхав в автобусі з нашими хлопцями з 80-ї та 24-ї бригад, ми спілкувалися цілу годину поки їхали з кордону до місця, де відбувається медичний огляд, де вони отримують речі першої потреби, де їх зустрічають рідні. Таке спілкування від Координаційного штабу не дає хлопцям залишатися сам на сам. Є інформація, яку ми їм надаємо, є те, про що вони хочуть запитати.

А потім вони вже побачили у вікно, що їх зустрічають рідні й просто українці з прапорами, які їх чекають годинами на сонці вздовж дороги. Це надзвичайно зворушує, але навіть після цього дехто з них не вірить, що вони вже вільні.

Потрібен певний час для того, щоб ці люди прийшли до тями, відіспалися, отримали належне харчування. І все це починається з того, що на кордоні вони отримують тепло і любов. Вони розуміють, що їх чекають, що все то пропаганда, яка виливалася на їхні голови, бо їм говорили, що України нема, ви нікому не потрібні, в Україні немає ні світла, ні газу, ні води. Оскільки вони були повністю інформаційно ізольовані, то, звісно, що їм потрібен певний час для того, щоб усвідомити та зрозуміти, що вони потрібні, що їх люблять та чекають.

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Потім їх забезпечують речами, бо в них немає нічого. Це люди, які повернулися без документів, без банківських карток, без елементарних шкарпеток, шльопанців і спортивних костюмів.

І все це їм надається відразу після того, як вони прибувають на точку, де отримують і харчування, можуть поїсти щось дієтичне. Також там отримують наплічники від Національного інформаційного бюро, де є все по сезону: чим помитися, що вдягнути на себе, тому що поки будуть відновлюватися їхні документи, банківські картки, їм потрібно щось мати, в щось вдягатися, адже вони не будуть ходити в тому, в чому їх звільнено.

Доступу до рідних та сімей вони ще певний час не мають?

Вони можуть мати доступ майже відразу.

Кожен обмін - це ризик, адже може відбутися перенесення цього обміну, чи ця людина може бути не доставлена. Кожен обмін - це спецоперація, кожен обмін - це ризик.

Тому Координаційний штаб інформує кожну родину лише після того, як відбувся факт перетину автобусом кордону. З'являється людина на волі, і відразу ж родина отримує SMS-повідомлення, в нас є інформаційна система, і все це автоматизовано.



Інформаційна система через "Дію" надсилає повідомлення. Якщо родина в цей момент перебуває в медичному закладі, в який мають привезти їхню рідну людину з полону, то це надзвичайна подія. Ми чуємо вигуки, люди радіють, буває таке, що люди встигають приїхати, наприклад, з Києва, як тільки вони отримали ці повідомлення. Є продзвон, тому деякі родини можуть знати. Якщо сім’я перебуває далеко, то вона зі своїм рідним може зустрітися трошечки пізніше, вже на місці реабілітації.

Реабілітація - тривалий процес, на жаль, ми розуміємо, що в декого він буде тривати фактично ціле життя, тому що це і фізичні травми. Лікарі кажуть, що наслідки якихось фізичних ушкоджень, наслідки тортур виліковуються, але є й психологічні травми.

Тому люди потребують значно більш тривалого лікування, реабілітації. Є програми, за три роки вже є фахівці , які знають, що і як робити. Відпрацьована централізована програма щодо того, який обсяг медичної допомоги мають отримати наші хлопці. Якщо там є жінки, це так само. Тобто військові медичні заклади знають, що робити.



Ми зараз намагаємося також працювати з цивільними медичними закладами, тому що за короткий час маємо велику кількість звільнених, відповідно, система має правильно з ними працювати.

Кожен, хто звільнений, повинен отримати фіксований набір медичних послуг і знати, що далі робити після того, як вони пройдуть військово-лікарську комісію.

Координаційний штаб опікується до моменту, коли ці люди проходять реабілітацію, далі проходять ВЛК, а потім вони можуть вирішити - або ще продовжувати службу, або згідно з законодавством вже не служити, а йти, наприклад, займатися тою діяльністю, якої вони хочуть.



Всі ми спостерігаємо за тим, як величезна кількість людей з прапорами та портретами своїх рідних зустрічає наших звільнених полонених в надії знайти якусь інформацію про своїх рідних. Саме їхні свідчення є цінним джерелом інформації для вас по ідентифікації людей, які можуть бути в російському полоні. А людей, які повертаються, здебільшого підтримує така зустріч чи, навпаки, травмує?



Як я вже казав, що треба розуміти цих людей, які повертаються, - вони в стані стресу, дуже погано можуть сприймати інформацію. І так само можна зрозуміти родини, які приходять на точку зустрічі для того, щоб показати обличчя своїх рідних, бо для них це надія, таке своєрідне паломництво.



Були випадки, коли нам родина каже, що звільнений із полону впізнав мого чоловіка, візьміть це до уваги. А коли фахівці звертаються до цього звільненого, то він каже: "Розумієте, мені стало так шкода цю жінку, тому я це сказав, щоб їй було легше". А насправді не легше, та й ми розуміємо, що це не ті обставини, які дозволяють якісно провести цю роботу.



У нас є фахівці, які проводять так звані дебрифінги. Це психологи з великим досвідом, які в спокійній обстановці, коли вже людина, яка звільнена з полону, відіспалася, відпочила, тоді вони спокійно проводять бесіди.

Ми надаємо спеціальні блокноти, де можна записувати свої спогади, тому що ми розуміємо, що пам'ять фрагментована і людина не може відразу все згадати.

Має пройти певний період часу, поки людина зрозуміє, де вона, що з нею, тоді виринають спогади того, що було. Тобто це має бути процес, який правильно облаштований, правильно зроблений, коли в спокійній обстановці фахівці Координаційного штабу ретельно збирають інформацію про все, що бачила та чи інша людина в полоні, кого бачила, де бачила і так далі.



Тоді ж ми можемо і показати спокійно фотографії, потім всі ці дані потрапляють до унікальної інформаційної системи Координаційного штабу, яка агрегує дані з різних джерел. І одне з дуже важливих джерел - це свідчення тих, хто звільнений.



А щодо можливих намагань Російської Федерації інкорпорувати в списки своїх агентів? Ми розуміємо, що умови утримання багатьох наших могли бути такими, що люди часом залишалися без вибору і могли піти на співпрацю. Є свідчення того, що в списку були звільнені люди, які співпрацювали з окупантами, брали участь у катуванні своїх побратимів. А є знову ж таки багато дорікань державній системі щодо того, як складаються списки на обмін? Чому повертаються одні та не повертаються інші? Якщо можна, хоча б поверхнево, чому саме так?



Це ж не через наше небажання забрати всіх. Це, напевно, певний план Російської Федерації - віддавати тих, кого вони вважають за можливе зараз віддати. Треба розуміти, що, перебуваючи тут, ми не можемо зробити висновки про винуватість чи невинуватість людини, яка перебуває у російській неволі.

У будь-якому випадку ці люди - громадяни України. А якщо це громадянин України, ми зобов'язані, як державна організація, його повернути.

І потім вже тут перевіряти всі свідчення, збирати їх, а далі судова система може визначити, чи заслуговує ця людина на покарання та на яке саме. Тому забираємо всіх українців, всі повинні мати шанси та можливість бути звільненими з неволі.

Були випадки, коли російська сторона могла сказати, що та чи інша людина, приміром, не хоче повертатись. Але ж ми не можемо це перевірити. І коли ця людина все-таки за наполяганням української сторони повертається, вона каже: "Мене навіть не питали". Тому в будь-якому випадку Україна рятує всіх.

І повірте, якщо були факти колаборації, то ми так само розуміємо, що факти можуть бути різні. У вересні 2022 року було повернення британця Ейдена Асліна, якого росіяни змушували записувати пропагандистські відео. Основне завдання солдата-офіцера в полоні - зберегти своє життя і здоров'я. Часто вони не можуть відмовитись від тих речей, до яких їх змушують. І звісно, що за таке ніхто карати не буде. Каратимуть за колаборацію, за зраду Батьківщини, за участь у катуваннях. Це ми можемо припустити, якщо це буде доведено, бо не завжди є свідки, відомості.

Координаційний штаб є підрозділом ГУР під керівництвом Кирила Буданова. Відповідно, в нас є різні джерела інформації, в тому числі й конфіденційні.

І якщо справді були факти зради, то ми про це будемо знати. Відповідно, вся ця інформація буде передана компетентним органам, і той, хто порушив закон, хто працював на користь агресора, хто зрадив своїх побратимів, – це все буде відомо, і така людина за законом отримає своє покарання.



Щодо теми репатріації тіл, Росія час від часу робила це предметом певних спекуляцій в інформаційному полі. Але репатріація за всіма конвенціями та усталеними правилами має відбуватися безумовно. На жаль, це стає предметом не тільки спекуляцій, але й відвертого шахрайства. Наскільки часто наші люди стають жертвами шахрайства з боку росіян, а можливо, не тільки росіян?



Коли у 2022 році починав працювати Координаційний штаб, ми зіткнулись із тим, що люди не знали куди звертатися, щоб знайти будь-яку інформацію. Перше, що людина думала, - куди звертатися? Нам всім відомо: коли сталася пожежа - 101, швидка -103 і так далі. А що робити, коли рідна людина зникла чи перебуває в полоні? Про це ніхто не знав.

До військових частин зверталися.



Зверталися до військових частин. А ці військові частини, наприклад, воюють і не можуть з об'єктивних причин відповісти, відсутня з ними комунікація.

Зараз вся комунікація з військовою частиною працює через РТЦК та СП.

По-друге, ми провели інформаційну компанію про те, щоб люди не викладали дані в Інтернет: facebook, telegram, viber - це не ті речі, де є люди, які вам допоможуть. Ніхто не буде для вас шукати вашого рідного в Інтернеті.

А якщо це шахраї, то для них ви робите подарунок - надаєте певні дані. Наша кампанія пояснювала, як це працює, тому ми змогли уникнути дуже багатьох випадків шахрайства. Але, на жаль, все одно вони є, тому що люди згорьовані, хочуть знайти допомогу. І тут раптом з'являється хтось, хто цю допомогу намагається надати або за гроші, або це можуть бути російські спецслужби, які, наприклад, дозволять поговорити з рідним, а натомість - просять дати локацію, де стоїть ППО. І, на жаль, ми розуміємо, що родини в дуже вразливому стані й часто не знають, що робити в такій ситуації. А це ще, мабуть, гірше, ніж, умовно кажучи, попасти на гроші.

Тому ми завжди радимо родинам об'єднуватися. Об'єднання родин - завжди краще, коли є група родичів, які довіряють одне одному, мають спільні питання, спільні проблеми.

Вони можуть звернутись до громадських приймалень Координаційного штабу, прийти порадитися з нашими фахівцями та консультантами, щиро розказати: "Сталась така історія. Що нам робити, куди нам йти, як нам вчинити в тій чи іншій ситуації?"



Є фахівці, які знають, що робити, як вийти з такої ситуації, як не потрапити на гачок, як не втратити гроші та як не опинитися за ґратами за зраду Батьківщини. Тому що може бути й така ситуація - повертається рідний з полону, а мама, наприклад, розказала, що десь спалила шафу на залізниці, бо їй так сказали. Ми маємо позитивні кейси, коли повертаються рідні тих, кого шантажували. Тому дуже важливо - не мовчати, розказувати, звертатись до офіційних структур.

Бувають випадки такого шахрайства, коли шахраї удають, що вони належать до міжнародних організацій, наприклад, Червоний Хрест.

Тут важливо розуміти, що без вашого звернення з вами ніхто не буде контактувати. Якщо до вас пише людина, наприклад, в месенджер: "Я представник Червоного Хреста чи якоїсь благодійної організації", - то, по-перше, не полінуйтеся і подзвоніть в цю організацію, запитайте, чи справді їхні представники з вами зв'язуються та що вони хочуть від вас. А можливо, вони хочуть просто зібрати інформацію.

Росіяни так само створили дуже багато сайтів, сторінок в соцмережах, в яких вони дають якусь інформацію під виглядом блогерів, але там є фотографії з місць утримання.

Жоден блогер не може отримати доступу в місце утримання і просто пофотографувати полонених. Ми розуміємо, що це роблять російські спецслужби.

Вони це роблять для того, щоб зібрати інформацію, а саме контакти полонених, а потім на них та їхні родини впливати, ними маніпулювати. Треба бути дуже уважним в цьому питанні.

Наскільки зараз є усталеною комунікація української держави, Координаційного штабу з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який нібито брав на себе певні зобов'язання, наприклад, коли Маріупольський гарнізон виходив в полон? Чи все це зараз на якійсь паузі?

Ми постійно співпрацюємо з Міжнародним Червоним Хрестом (МКЧХ) і з Національним Червоним Хрестом.

Співпраця триває, але є величезний дисонанс і дисбаланс в тому, який доступ має Червоний Хрест на території України до місць утримання, де перебувають російські полонені, і тим доступом, який має Червоний Хрест на території країни-агресорки.

Знаємо, що у РФ це одиничні випадки допуску Червоного Хреста, там функціонує понад 180 місць утримання, а в нас п'ять. Саме така величезна відмінність. Щодо цих 180 місць, то вони непристосовані, а це і в'язниці, і СІЗО, і підвали, в яких не дотримується жодне правило Третьої Женевської конвенції.

Ми б хотіли очікувати й бачити вже на четвертому році російської агресії, що є якийсь прогрес в доступі міжнародних спостерігачів. МКЧХ - єдина організація, яка має міжнародний мандат до цих місць утримання. Або, якщо ви не маєте такої можливості, то, на мою думку, мали б якось про це проартикулювати. Тому що наші люди повинні мати такі самі умови, як і росіяни, які утримуються в наших таборах.

Доволі цікава новина мені зустрілася декілька останніх місяців тому, що одна міжнародна правозахисна організація під час моніторингу наших місць утримання військовополонених росіян, дорікнула, що, мовляв, чи то їх змушують о 09:00 ранку слухати Гімн України, чи то якось не так їх нібито змушують дивитися? Тобто було присікування до того, як ми утримуємо цих військовополонених. Часто це буває?

Слід сказати, що в неформальному спілкуванні представники МКЧХ висловлюють підтримку і розуміння. Але вони говорять: "Дивіться, якщо Україна дотримується навіть 90% всіх правил міжнародного гуманітарного права поводження з військовополоненим, а Росія не дотримується 90%, а лише, приміром, 10%, то в наших звітах все одно буде, що ні та, ні та сторона не дотримуються".

А чим вони це аргументують?

Не на 100%. Треба розуміти, що міжнародні організації проводять свою політику й у своїх звітах намагаються цю відмінність свідомо чи несвідомо згладити. І тому виходить, що десь у нас вони мають доступ до місць утримання, відповідно, можуть мати якісь зауваження, а у РФ доступу вони не мають такого доступу, тому і зауважень у них немає. І тут дуже важлива відмінність, що такі організації мали б розказувати на міжнародному рівні про факт відсутності доступу і на цьому наголошувати. Але цього, на жаль, на четвертому році нема. Але в будь-якому випадку ми співпрацюємо.

Міжнародний Червоний Хрест суттєво допомагає й Україні, і є програми для підтримки цивільних. Але в цьому моменті ми хочемо, щоб Червоний Хрест так само домагався і докладав більших зусиль до того, щоб отримати доступ і можливість передачі посилок, наприклад, до місць, де утримуються українці.

Російська Федерація нам не надає жодних офіційних даних, хто, де, скільки перебуває. І Червоний Хрест залишається фактично єдиним офіційним способом підтвердження полону.

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Через Червоний хрест ідуть запити на міністерство оборони РФ, яке і дає підтвердження, що людина перебуває в полоні. За процедурою представник МКЧХ мав би приїхати прямо на місце, де перебувають полонені, побачити їх увіч і описати стан здоров'я, тому що документ і папір нічого не означає. Адже ця людина може бути важко пораненою або важко хворою, або може бути загиблою, але ні ми, ні вони про це не знаємо.

Тому так важко йде процес перемовин та ці всі домовленості, яких важко дотриматися, тому що ми не можемо знати, хто, де і в якому стані перебуває.

В нас є інформація, яка часто дуже допомагає, коли, наприклад, російська сторона каже, що такої людини в них нема. А у нас є інформація - не тільки де ця людина є, а й в якому бараці, на якому поверсі та в якій камері її утримують.

Відповідно, це допомагає для звільнення, що є дуже важливим. Це унікальна робота, в якій десятки людей з багатьох організацій над цим постійно, без вихідних працюють.

Окрема болюча тема - повернення наших людей, які були ув'язнені у Російській Федерації до 2022 року. І в основному це не військові, а цивільні. Відомо, що існує програма "Хочу до своїх", за якою ідейно близькі до росіян українці, громадяни нашої країни, можуть виявити бажання і заявити: "Я хочу в Росію". І якщо Росія погоджується, то вона їх забирає. Це відкриває нам вікно можливостей - забрати когось з наших цивільних, які там є ув'язненими, дуже часто за політичними причинами. А наскільки зараз є об'ємною ця програма? По-перше, ми маємо приблизні дані, скільки українців на окупованих територіях нахапала Російська Федерація. І, по-друге, а чи вистачить тоді у нас, скажімо так, колаборантів, яких ми можемо віддати туди?

Це люди, які засуджені та отримали судові вироки, тобто ми не вирішуємо, чи вони винні, бо це вирішує суд. Йдеться не про той суд, який у РФ засуджує наших людей з окупованих територій, бо ж їх фактично піддали такому виду тортур, як так званий російський суд. І це є бутафорія, тому що це не можна назвати судом, а так звані оці процеси, а це і додаткові катування наших цивільних людей, військових, їхніх родин.

У нас тривалий час Координаційний штаб шукав механізм, як можна вплинути на російську сторону, щоб отримати з неволі наших цивільних. Цивільні в дуже складному становищі. Згідно з міжнародним гуманітарним правом ці люди взагалі не повинні бути ув'язнені.

Навіть за російським правом - іноземці, які схоплені на території чужої країни, то немає жодних підстав їх тримати в неволі. І ми не можемо, згідно з міжнародним гуманітарним правом, обміняти їх на російських військових, тому що це спричинить те, що росіяни схоплять нових людей на тимчасово окупованій території.

Ми в досить патовій ситуації, але не сидимо, склавши руки, тому один з проєктів, який придумав Координаційний штаб, - "Хочу к своим".

Для чого ми будемо утримувати колаборанта у в'язниці, який спить і бачить, умовно кажучи, себе в Росії, в тій країні, для якої він служив, якщо ця людина добровільно готова йти на той бік. Відповідно, ми можемо забрати нашу людину, яка незаконно утримується і перебуває в жахливих умовах, як і наші військовополонені.

Понад 500 колаборантів підписали згоди брати участь у цьому проєкті, з них понад 270 погодилося на те, щоб їхні особи були публічними.

Інформація про них є на сайті, а це і їхні фотографії, і згоди, і документи, і історії. І ці люди чекають на те, що Росія забере їх з тюрми.

А Росія зараз охоче дивиться на цю ініціативу? Бо ж довго не погоджувалася, але, очевидно, щось сталося.

Росія не хоче забирати власних поранених, тривалий час не хотіла. Росія не хоче забирати тих військовослужбовців, які полонені. Так відбувалося тривалий час ще до цих перемовин та відповідної роботи, але ми бачимо, що крига скресла.

Проєкт був заснований минулого літа, минув рік, і тільки зараз під час обміну тисяча на тисячу, частина з цих колаборантів була передана російській стороні. Це не обмін, скажімо так, це взаємне повернення. Але ми маємо надію, що все-таки російська сторона зверне увагу на людей, які їй вірно служили і забере їх. Нам потрібні наші люди, які люблять і вірять в Україну, які страждають в неволі.

Разом з тим, є запит на справедливість. Ми отримуємо дуже часто людей, які ні в чому невинні і були ув'язнені в РФ за надуманими звинуваченнями, а віддаємо реальних злочинців, яких було б добре притягнути до відповідальності за те, що вони скоїли, бо їхні дії дуже часто призводили до смерті не одного українця.

Насправді є різні випадки. Наприклад, росіяни тримають тих, хто колись воював в АТО, але звільнився з армії, або колишніх поліцейських. Тобто вони розцінюють цих людей, як військовополонених, хоча де-факто це цивільні. І цих людей теж потрібно звільняти, їх потрібно забирати. Україна підходить дуже ретельно до кожного випадку і старається враховувати всі моменти.

Ще один момент, можливо, проясните ситуацію та механізм дій. Днями правозахисники висвітлювали повернення на батьківщину Андрія Коломійця, який багато років тому був засуджений в Криму російською окупаційною владою. Він певний час утримувався в спеціальному таборі перед тим, як був депортований з Російської Федерації. І по прибуттю в Україну першим ділом відправився в ТЦК. Я б хотіла, щоб ви, можливо, пояснили, чому це нормальний хід, нормальний процес для людей, які, перебуваючи часто у важкому психологічному та фізичному стані, повертаються без документів, без будь-яких там облікових речей. Чому це нормально?

Це трошки інша ситуація - людина була в депортаційному центрі і Російська Федерація її повернула. Тут Координаційний штаб задіяний не був. Але в будь-якій ситуації треба ставитись до людей по-людськи, дати їм можливість вдихнути повітря, прийти до тями.

Певний час людина буде відновлювати документи, якщо їх нема, також людині потрібно допомогти реінтегруватися в суспільство. Їй треба десь жити, десь знайти роботу, відновити документи, а вже потім можна вимагати від неї виконання громадянських обов'язків. Але знову ж таки це інша ситуація - поза межами нашої сфери відповідальності.