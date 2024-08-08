Країна-агресорка не надає жодних офіційних пояснень щодо смерті Олександра Іщенка, - речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Країна-агресорка не надає жодних офіційних свідчень чи пояснень щодо смерті Олександра Іщенка, і це стосується всіх військовополонених. Тобто від Росії ми не отримуємо жодної офіційної інформації. Жодних міжнародних посередників РФ не допускає. Доступ Міжнародного комітету Червоного Христа дуже обмежений. Це однозначно воєнний злочин", - наголосив Яценко.

За словами речника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представниця ООН Даніель Белль заявила, що понад 95% українців в полоні зазнають негуманного поводження, зокрема тортур.

"Координаційний штаб не проводить розслідування тому, що немає повноважень. Але всю інформацію ми передаємо уповноваженим органам для того, щоб це кваліфікувалося як воєнний злочин. Щоб усі причетні отримали покарання", - додав Яценко.

Смерть бійця підтвердили в "Азов"

Пресслужба полку "Азов" підтвердила інформацію про загибель Олександра Іщенка Суспільному. Відповідно до копії свідоцтва про смерть, що видали у РФ, дата смерті захисника - 22 липня 2024 року. У медичному свідоцтві про смерть, виданому 25 липня, йдеться: "причина смерті не встановлена через гнилісні зміни органів, тканин трупа".

"Підтвердилась інформація про загибель бійця "Азову" Олександра Іщенка в російському полоні. Ця смерть – черговий акт звірства РФ стосовно військовополонених азовців. Країна-окупант вкотре підтвердила, що вона не рахується з жодними принципами моралі, нехтує всіма можливими конвенціями про ведення бойових дій і поводження з військовополоненими. У той час, як 12-та бригада "Азов" поповнює обмінний фонд російськими полоненими та дотримується усіх правил їхнього утримання, Росія кожен день катує і вбиває наших бійців", - сказали у пресслужбі полку "Азов".



