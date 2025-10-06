Крим - вікно знищення російських комплексів ППО, - Лакійчук

Про це в етері Еспресо розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики

"Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.



"Крим слугує першим рубежем захисту ППО від наших ударів для всього півдня Росії. Тому на заході Криму є вже всім відомі рубежі захисту - Тарханкут, Євпаторія, Фіолент. А для того, щоб вдарити по Туапсе чи Новоросійську, треба проривати саме ці рубежі, що захищають південь РФ. Відповідно, Крим - ключовий елемент у російській системі ППО. Як тільки наші оборонці нищать на півострові комплекси ППО, то окупанти тягнуть ці системи знову у Крим зі всієї Росії", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, щодо захисту Москви, то росіяни там створили три рубежі ППО, але це є об'єктовою обороною, сили прикриття саме Москви. Щоб прорвати таку оборону нашим дронам, ще треба туди долетіти, а до Криму - долітають раз за разом, бо це вікно для наших ракет та безпілотників.

"Щотижня ми чуємо про знищення на кримському узбережжі чи то комплексу ППО, чи то РЛС, але росіяни через тиждень притягують нову систему з Далекого Сходу. Там, де у РФ були цілі бригади протиповітряної оборони, - на Камчатці, у Примор'ї, то зараз фактично залишилися галявини з порослю молодого кедрача, тобто комплексів нема, бо перетягнуті всі до нас. Бачимо - тягачі в арктичному камуфляжі, які скачуть по півдню херсонських степів. Росіяни навіть перекрасити не встигають цю арктичну техніку", - зауважив військовий експерт.