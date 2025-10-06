В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці лунали вибухи
У різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму повідомляють про вибухи. Згідно з інформацією в соцмережах, є влучання у військову частину поблизу Євпаторії, на нафтобазі в Феодосії палає пожежа
Відповідні відео зʼявилися в місцевому телеграм-каналі "Крымский ветер".
Місцеві жителі окупованого Криму опівночі 6 жовтня повідомили про вибух в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Зазначалося, що було чути автоматні черги, вибухи не припинялися в районі аеродрому.
У соцмережах заявляли про нібито атаку БПЛА.
Також вночі повідомляли про звуки вибухів у Сімферопольському районі, а у військових частинах Севастополя вмикали сигнал повітряної тривоги.
О 1:15 стало відомо про роботу російської ППО у Феодосії. Згодом повідомили про влучання по нафтобазі та серію вибухів. Там зайнялася пожежа, заграву від якої було видно за 30 км.
На нафтоналивному терміналі Феодосії вибухнув черговий резервуар з паливом. Лише о 2:27 у Феодосії включили сигнал тривоги.
Вибухи було чути в Євпаторії. У соцмережах місцеві мешканці повідомляли про приліт у військову частину між Євпаторією та селом Уютне. Нібито пошкоджений один з радарів.
Згодом повідомили про "потужні вибухи" в районі Андріївки (поблизу Севастополя), поруч з аеродромом "Кача". Також у Севастополі повідомляли про серію вибухів.
Також зазначається, що на околицях Євпаторії нібито уламки збитого дрона впали на житлові будинки та в гаражний кооператив "Космос".
