Курсанти військових училищ РФ складають іспити, обстрілюючи селища Курщини, - військовий

Про це повідомив пресофіцер військової комендатури у Курській області полковник Олексій Дмитрашківський в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, під час наступу російських військ у Курській області почастішали обстріли населених пунктів, також обстрілюються місця проживання мирних мешканців.

"Застосовують і КАБи, й артилерію, і дрони-камікадзе. З огляду на те, як ведуться обстріли, за пультами цих дронів сидять військові, які навчаються. Помітно, що обстріли хаотичні, і дрони падають в основному на приватні будинки, де й близько немає українських військових", - заявив військовий.

Зазначається, що росіяни так роблять не вперше. У 2014 році курсанти артилерійського училища обстрілювали населений пункт Гранітне на Донбасі та Іловайськ.