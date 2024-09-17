Курсанти військових училищ РФ складають іспити, обстрілюючи селища Курщини, - військовий
Українські військові фіксують хаотичні та неточні обстріли РФ по території Курської області. Ймовірно, у цьому задіяні військові, які тільки навчаються
Про це повідомив пресофіцер військової комендатури у Курській області полковник Олексій Дмитрашківський в інтерв'ю "Главкому".
За його словами, під час наступу російських військ у Курській області почастішали обстріли населених пунктів, також обстрілюються місця проживання мирних мешканців.
"Застосовують і КАБи, й артилерію, і дрони-камікадзе. З огляду на те, як ведуться обстріли, за пультами цих дронів сидять військові, які навчаються. Помітно, що обстріли хаотичні, і дрони падають в основному на приватні будинки, де й близько немає українських військових", - заявив військовий.
Зазначається, що росіяни так роблять не вперше. У 2014 році курсанти артилерійського училища обстрілювали населений пункт Гранітне на Донбасі та Іловайськ.
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