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Курсанти військових училищ РФ складають іспити, обстрілюючи селища Курщини, - військовий

Катерина Єсікова
17 вересня, 2024 вiвторок
10:03
Війна з Росією Суджа, РФ, Курська область

Українські військові фіксують хаотичні та неточні обстріли РФ по території Курської області. Ймовірно, у цьому задіяні військові, які тільки навчаються

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Про це повідомив пресофіцер військової комендатури у Курській області полковник Олексій Дмитрашківський в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, під час наступу російських військ у Курській області почастішали обстріли населених пунктів, також обстрілюються місця проживання мирних мешканців.

"Застосовують і КАБи, й артилерію, і дрони-камікадзе. З огляду на те, як ведуться обстріли, за пультами цих дронів сидять військові, які навчаються. Помітно, що обстріли хаотичні, і дрони падають в основному на приватні будинки, де й близько немає українських військових", - заявив військовий.

Зазначається, що росіяни так роблять не вперше. У 2014 році курсанти артилерійського училища обстрілювали населений пункт Гранітне на Донбасі та Іловайськ.

  • Регіональний оперативний штаб Курської області прийняв рішення про обов'язкову евакуацію населення з 15-кілометрової прикордонної зони з Україною.

Теги:
Росія
російська армія
Військові новини
Курськ
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