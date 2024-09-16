У Курській області РФ оголосили обов'язкову евакуацію населення з 15-кілометрової прикордонної зони з Україною
Регіональний оперативний штаб Курської області прийняв рішення про обов'язкову евакуацію населення з 15-кілометрової прикордонної зони з Україною
Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смірнов.
Обов'язкова евакуація мирного населення стосується населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, що розташовані у 15-кілометровій зоні з Україною. Відповідне рішення було прийнято "з метою забезпечення безпеки".
"Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію та дружинників курського центру "Патріот", - йдеться у повідомленні.
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1 вересня у ЗСУ повідомили, що жителі Курської області РФ скаржаться українським військовим, що Росія не дає цивільним евакуаційний коридор.
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