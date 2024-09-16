У Курській області РФ оголосили обов'язкову евакуацію населення з 15-кілометрової прикордонної зони з Україною

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смірнов.

Обов'язкова евакуація мирного населення стосується населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, що розташовані у 15-кілометровій зоні з Україною. Відповідне рішення було прийнято "з метою забезпечення безпеки".

"Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію та дружинників курського центру "Патріот", - йдеться у повідомленні.