Латвія передасть Україні 1400 дронів, - міністр оборони Спрудс
Латвія підготувала до відправки в Україну найбільший пакет від латвійських виробників – 1400 дронів
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
"Підготовлено до відправлення в Україну найбільший пакет латвійських виробників – 1400 дронів. Таким чином, завершено закупівлю міноборони у латвійської промисловості на поставку в Україну понад 2700 безпілотників", - зазначив він.
За його словами, у рамках міжнародної коаліції безпілотників загалом Латвія надала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів і характеристик.
"Разом з латвійськими компаніями ми продовжуватимемо надавати підтримку до перемоги України", - наголосив Спрудс.
- Латвія у вівторок, 13 серпня, оголосила про передачу Україні чергових 500 безпілотників власного виробництва.
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