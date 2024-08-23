Латвія передасть Україні 1400 дронів, - міністр оборони Спрудс

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Підготовлено до відправлення в Україну найбільший пакет латвійських виробників – 1400 дронів. Таким чином, завершено закупівлю міноборони у латвійської промисловості на поставку в Україну понад 2700 безпілотників", - зазначив він.

За його словами, у рамках міжнародної коаліції безпілотників загалом Латвія надала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів і характеристик.

"Разом з латвійськими компаніями ми продовжуватимемо надавати підтримку до перемоги України", - наголосив Спрудс.