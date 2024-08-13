Коаліція дронів: Україна отримала чергові 500 безпілотників від Латвії
Латвія у вівторок, 13 серпня, оголосила про передачу Україні чергових 500 безпілотників власного виробництва
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", - написав він.
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Латвія входить до міжнародної коаліції дронів, яка працює в межах Контактної групи з питань оборони України. Загалом у її складі 14 країн: окрім Латвії й України, це Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина, Франція та Швеція.
- На початку липня Латвія повідомила, що впродовж липня передасть Україні в рамках коаліції понад 2500 безпілотників загальною вартістю близько 4 млн євро
- 11 липня у міноборони Великої Британії повідомили, що у створеному фонді коаліції дронів для України зібрали вже понад €45 млн.
- 23 липня Латвія відправила Києву понад пів тисячі безпілотників.
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