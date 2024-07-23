Латвія передала Україні ще 500 безпілотників у межах коаліції дронів

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Посилка з понад 500 безпілотниками прямує до України", – написав він у соцмережі Х і підтвердив своє повідомлення світлинами з запакованими коробками з написом "Коаліція дронів" на них.

Латвія входить до міжнародної коаліції дронів, яка працює в межах Контактної групи з питань оборони України

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У Збройних Силах України відреагували на це повідомлення.

"Дякуємо за вашу непохитну підтримку! Разом ми сильніші!" – зазначили в ЗСУ.

Латвія входить до міжнародної коаліції дронів, яка працює в межах Контактної групи з питань оборони України. Загалом у її складі 14 країн: окрім Латвії й України, це Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина, Франція та Швеція.