Латвія поставить в Україну понад 2500 дронів протягом липня

Про це повідомило міністерство оборони Латвії у п'ятницю, 5 липня.

Зазначається, що бойові дрони різних типів та призначення вартістю близько 4 млн євро виготовили сім латвійських компаній.

"Перша поставка з цієї партії - 300 дронів - прибуде у наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, на 2024 рік міноборони Латвії виділило на заходи у рамках коаліції дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн - на закупівлю БПЛА у власного оборонпрому. Пріоритетом у постачаннях на цей рік будуть FPV-дрони.

Так, протягом квітня і травня країна поставила в Україну вже 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.

У міноборони Латвії нагадали, що наразі до коаліції дронів долучилися 14 країн. Крім Латвії, яка очолює її, це також Польща, Естонія, Литва, Велика Британія, Данія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада та Австралія. Загалом ці країни зібрали понад 500 млн євро на постачання Україні безпілотників та працюють над створенням спільного фонду, який дозволить швидше та ефективніше фінансувати їх виробництво