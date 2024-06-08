Легітимність Путіна визнає тільки Путін, - Зеленський

Про це повідомляє Reuters.

"Легітимність президента Зеленського визнає народ України... Наш народ вільний. Легітимність Путіна визнає тільки товариш Путін. І вибирає Путіна - Путін", - сказав Зеленський.

Нещодавно Володимир Путін заявив, що зараз нібито єдиною легітимною владою України є Верховна Рада та її спікер, оскільки термін повноважень президента нібито закінчився.