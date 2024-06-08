Легітимність Путіна визнає тільки Путін, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відповів на провокативні заяви російського диктатора Володимира Путіна та заявив, що його легітимність визнає тільки сам Путін
Про це повідомляє Reuters.
"Легітимність президента Зеленського визнає народ України... Наш народ вільний. Легітимність Путіна визнає тільки товариш Путін. І вибирає Путіна - Путін", - сказав Зеленський.
Нещодавно Володимир Путін заявив, що зараз нібито єдиною легітимною владою України є Верховна Рада та її спікер, оскільки термін повноважень президента нібито закінчився.
- Володимир Зеленський 7 червня виступив у парламенті Франції. Під час промови він порівняв дії російського лідера Володимира Путіна та Адольфа Гітлера.
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