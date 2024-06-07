"Жодних ліній для зла не існує": Зеленський порівняв Путіна з Гітлером під час виступу в парламенті Франції
Президент України Володимир Зеленський 7 червня виступив у парламенті Франції. Під час цього він порівняв дії російського лідера Володимира Путіна та Адольфа Гітлера
Про це Володимир Зеленський заявив у Національній асамблеї (парламенті) Франції.
"Ми повинні пам'ятати, що зовні ворог, який не залишає ні націй, ні людей. Там, куди він приходить, не залишається ні права мови, ні можливості обирати як жити людям. Погляньте, що таке російський контроль - це випалені безлюдні руїни наших сіл і міст. І це факт", - заявив президент.
За його словами, диктатор Путін перетворює свою країну на територію "знеціненого життя, буквально зворотня сторона усього, що є цінним для нас з вами".
"Протилежність свободи, протилежність рівності, протилежність братерству, а отже протилежність Європи - ось, що таке Путін. Жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз. Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть паузу перед новою війною. Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", - наголосив Зеленський.
Що відомо про візит Зеленського
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Джо Байденом у Франції під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, яке відбудеться 6 червня.
Там лідери обговорять стан справ в Україні та про те, як США можуть продовжити та поглибити підтримку України.
Також Володимир Зеленський проведе зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном. 7 червня Зеленського приймуть у національній асамблеї - парламенті Франції. Там президент України має виступити з промовою перед зустріччю з президенткою асамблеї Яель Браун-Піве.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув із візитом до Франції.
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