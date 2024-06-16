Лише 12 зі 100 залишись в живих: російський солдат розповів про реальні втрати РФ на Харківщині

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Андрєєва, його підрозділ був повністю розгромлений українською армією у Вовчанську. Відтоді, як 9 травня російські війська наблизились до Харкова і відкрили новий фронт, зі 100 солдатів в живих залишилося лише 12.

"Вони просто рубають нас на шматки. Нас посилають під кулемети, під безпілотники вдень, як м'ясо. А командири просто кричать "вперед і вперед", - розповів він на відеозаписі, який вперше був опублікований російським виданням Astra.

Солдат розповів, що як тільки його рота прибула на фронт, "потягом першої ночі половина компанії одразу ж загинула".

Наразі російські державні ЗМІ та представники влади продовжують стверджувати, що їхні війська продовжують просуватися в напрямку Харкова.

Навіть сам Путін стверджує, що російські втрати "звичайно, в кілька разів менші, ніж з українського боку", натомість Кремлю доводиться докладати чимало зусиль для того, щоб приховати від громадськості інформацію, подібну до тієї, що наводить Андрєєв.

Водночас у соціальних мережах почали з'явилися десятки дописів, в яких росіяни шукають своїх родичів, зниклих безвісти під час наступу на Харків. І, як не дивно, таких назбиралось дуже велика кількість, що свідчить приголомшливо великі втрати, яких продовжує зазнавати Росія.

Як зазначили у виданні, деякі з цих родичів також говорять про надто короткотривалу підготовку військ перед початком наступу, дехто стверджує, що навчання тривали лише тиждень.