Літак, 40 артсистем та 940 окупантів: втрати РФ на фронті за добу
Протягом минулої доби на війні в Україні російська армія втратила літак, 940 військовослужбовців та ще десятки одиниць техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1068040 (+940) осіб
- танків – 11106 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23133 (+3) од
- артилерійських систем – 31498 (+40) од
- РСЗВ – 1467 (+1) од
- засоби ППО – 1207 (+0) од
- літаків – 422 (+1) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140)
- спеціальна техніка – 3940 (+3)
Дані уточнюються
